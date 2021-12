Der Egoshooter Valorant startet mit guten Nachrichten für die deutschsprachige Region ins neue Jahr. Riot Games gibt bekannt, dass es ab 2022 zwei neue Ligen im DACH-Raum geben wird. Eine wird sich an die Profis richten, während die andere jedem Niveau zur Verfügung steht.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wer das nächste Jahr mit einer extra großen Herausforderung starten möchte, sollte bei dem Shooter Valorant vorbei schauen. Mit dem Beginn des nächsten Jahres werden nämlich zwei neue Ligen verfügbar sein. Für die Amateure wurde der Valorant Regional Circuit (VRC) Project V eingerichtet. Diese Community und Amateur Liga, steht allen Spielern von Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz zur Verfügung. Indem sie an den Events und Community Happenings teilnehmen, können sie mit ihren Teams Punkte sammeln. Wer sich in den drei großen Splits nach oben arbeitet und an dem Project V Finale teilnimmt, kann sich einen Platz in der Valorant Regional League (VLC) sichern.

Die Profis von Valorant in der VRL

Mit der VRL entstehen verschiedene VALORANT Ligen, welche die Teilnahme an EMEA-Wettkämpfen ermöglichen. Dazu gehört auch die VRL DACH: Evolution. An dieser können die acht besten Teams der jeweiligen DACH Region teilnehmen. Die VRL DACH: Evolution wird in zwei Splits aufgeteilt, an deren Abschluss eine Playoff-Phase steht. Wer es hier schafft, qualifiziert sich für die VCT. Wer Mitte des Jahres die VRL DACH: Evolution gewinnt, vertritt seine Region bei den VRL EMEA PLAYOFFS. Die VALORANT Regional League startet am 24. Januar 2022 mit einem Openqualifier Format, das bis zum 30. Januar dauert. In dieser Zeitspanne können maximal 128 Teams teilnehmen.

Mit dem neuen Ligasystem möchte Riot Games das kompetitive Niveau innerhalb des deutschsprachigen Valorant-Raumes anheben. Außerdem soll diese Umstellung der ganzen Community Freude bereiten und nicht nur den professionellen Spielern neue Aufstiegschancen ermöglichen. Weitere Details zum Ablauf der Ligen könnt ihr auf der offiziellen Website ansehen. Wenn ihr auf eSports steht, solltet ihr euch die entsprechende App von Samsung ansehen.