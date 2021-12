Für gewöhnlich gibt es jede Woche zwei Gratis Spiele im Epic Games Store. Doch im Dezember ist alles anders. Wie schon die Jahre zuvor verschenkt Epic Games Store Weihnachtsaktion gleich jeden Tag ein Spiel! Die Aktion geht vom 16. bis zum 30. Dezember. Das heißt, ihr könnt in den nächsten zwei Wochen insgesamt 15 Spiele absahnen!

Worauf dürfen wir uns bei der Epic Games Store Weihnachtsaktion

Welche Spiele konkret von Epic verschenkt werden, ist natürlich noch nicht bekannt. Schließlich soll die Weihnachtsaktion auch eine gewisse Überraschung bieten. Wurden normalerweise im Vorfeld die Gratis-Spiele für die nächste Woche immer erst offiziell vorgestellt, weiß man diesmal nicht, was einen am nächsten Tag erwartet. Wir gehen aber davon aus, dass sich Epic die richtig großen Titel dieses Jahr, genau für die Weihnachtsaktion aufgespart hat. Man spekuliert über solche Blockbuster wie Witcher 3, Hades und Alien Isolation. Das allererste Spiel ist aber offenbar schon vor dem Start der Aktion bekannt geworden. Am 16. Dezember startet die Epic Weihnachtsaktion mit dem Japano-Action-Adventure Shenmue 3. Wie auch bei den kommenden Gratis-Spielen habt ihr immer 24 Stunden Zeit, diese eurem Account hinzuzufügen, kostenlos runterzuladen und für immer zu behalten.

Bis zum Start der Weihnachtsaktion am Donnerstag, den 16. Dezember könnt ihr euch allerdings noch die momentanen Gratis Spiele Godfall: Challenger Edition und Prison Architect holen. In unserem Epic Games Gratis Spiele der Woche Artikel haben wir euch diese vorgestellt und verraten, was sich besonders lohnt. Auf der offiziellen Epic Homepage läuft bereits der Countdown für die große XMAS-Gratis-Spiel-Aktion. Zum Start erwarten wir außerdem auch einen großen Feiertags-Sale mit zahlreichen Rabatten und reduzierten Spielen.