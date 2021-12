In genau einer Woche ist Heiligabend. Auch Amazon Games bemüht sich um Weihnachtsstimmung bei dem MMORPG New World. Auch auf der übernatürlichen Insel Aeternum feiert der Winter Einzug mit verschiedenen Naturphänomenen, neuen Gegenständen und Skins, Wintermarken und neuen Dörfern.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

New World zelebriert die kalte und festliche Jahreszeit mit der Winter-Zusammenkunft. Dies bedeutet natürlich auch einige wettertechnische Veränderungen auf der Ewigen Insel. Nicht nur starker Schneefall lässt sich jetzt beobachten, auch Nordlichter ziehen über den Himmel Aeternums hinweg. Während man innerhalb der Siedlungsmauern Geschenke austauscht, tobt in der Wildnis ein erbitterter Krieg. Denn der Winterkrieger und sein Eisvolk versuchen Ewigen Winter zu verbreiten.

Die Winter-Zusammenkunft von New World beschert auch euch eine Menge Geschenke. Zum Beispiel erwarten euch eine Reihe neuer Gegenstände wie Waffen, Rüstungen, Möbel, Skins und das Bescherungs-Emote. Auf der Insel verteilt lassen sich Wintermarken finden. Wenn ihr genug von diesen Marken sammelt, könnt ihr sie gegen seltene, kosmetische Gegenstände eintauschen.

Zu guter Letzt können mutige Abenteurer die vier neuen Dörfer Immerfall, Königsfels, Webermoor und Lichtholz erkunden. Dort erwarten sie nicht nur festliche Quests, sie können auch auf den Winterwanderer treffen. Diese Figur versinnbildlicht sowohl die positiven (Schlaf, Durchhaltevermögen) als auch die negativen (Tod, Stagnation) Aspekte des Winters. Somit gilt es als Gegenpol des Winterkriegers, der nur Verderben über die Insel bringen möchte.

Die Winter-Zusammenkunft von New World steht ab sofort jedem Spieler in der Steam-Bibliothek zur Verfügung. Wir wünschen viel Spaß und gutes Gelingen in diesem Winterwunderland. Weitere Details dazu findet ihr in dem entsprechenden Blogpost. Was euch künftig noch in dem MMORPG erwartet, erfahrt ihr in einer weiteren Meldung.