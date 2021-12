Passend zu Weihnachten hält der Konzern mit dem Lächeln einige Geschenke für euch bereit. Wer New World-Streams auf Twitch schaut, erhält Belohnungen für sein eigenes New World-Spiel. Diese sind an die Amazon-Serie Das Rad der Zeit angelehnt.

14 Bände in der englischen Originalfassung, 37 Bände in der deutschen Übersetzung – Die Buchreihe Das Rad der Zeit gilt als eine der umfangreichsten Fantasy-Zyklen überhaupt. Am 19. November erschien die erste Folge der Serien-Adaption auf Prime Video. Das Finale der ersten Staffel erfolgt am 24. Dezember. Passend zu diesem Finale können sich Fantasy-Fans und New World-Gamer auf ein besonderes Weihnachtsgeschenk freuen. Wer vom 24. Dezember bis zum 11. Januar Twitch-Streams zu New World verfolgt, kann in-Game-Items für sein Spiel freischalten. Dazu müssen die entsprechenden Streamer lediglich die Drops aktiviert haben. Wer es noch zu beachten gibt, erfahrt ihr hier.

Je länger ihr den New World-Streams beiwohnt, desto mehr Belohnungen könnt ihr freischalten. Auf welche Drops ihr euch dabei genau freuen dürft, verraten wir euch jetzt:

Tams Klinge: Träger der Klinge dürfen sich Schwertmeister nennen.

Schattengezücht-Klinge: Ein großes Schwert mit hohem Schadenswert, wird eigentlich von den bösen Trollocs geführt.

Mantel der Roten Ajah: Rote Ajah sind die Magierinnen, die Magie wirkende Männer jagen.

Lichtgewand: Robe der Weißmäntel, einer paramilitärischen Organisation, die sich der Ausrottung des Bösen verschrieben hat.

Egwenes Umhang und Nyanaeves Mantel: Gewänder von zwei Protagonistinnen der Serie.

Ouroboros-Wappen: Das Symbol des Rads der Zeit.

