Wenn ihr noch auf der Suche nach einem Geschenk für einen passionierten Gamer seid, dann schaut doch mal in die Bethesda Feiertagsangebote. Der große Sale des AAA-Publishers bietet euch zumindest fallende Preise, wenn schon nicht mit Schnee zu rechnen ist.

Die Bethesda Feiertagsangebote bieten euch Rabatte von bis zu 80% auf ein breites Angebot verschiedener Spiele. Zum Beispiel kommen nicht nur Fans von Dauerbrennern wie The Elder Scrolls auf ihre Kosten. Auch neue Titel wie Deathloop sind zum Beispiel im Angebot.

Um euch einen besseren Überblick von den Bethesda Feiertagsangeboten zu geben, könnt ihr euch die Angebote nach eurer priorisierten Plattform anzeigen lassen. Zwar sind die Sales für die PS5 vergleichsweise rar. Aber zum Glück habt ihr dank der Abwärtskompatibilität Zugriff auf eine etwas größere Auswahl an PS4-Titeln. So könnt ihr verschiedene Versionen von The Elder Scrolls, Wolfenstein und Fallout 76 zocken. Für den PC gibt es weiterhin das größte Angebotssortiment. Neben den oben genannten Spielen gibt es außerdem Rabatte auf verschiedene Doom-Titel, Spiele aus der Dishonored-Reihe und andere actionreiche Games.

Was gerade noch so im Hause Bethesda abgeht, erfahrt ihr in einem Beitrag zu Starfield.