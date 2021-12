Lange Zeit gehörten Telltale Games zu den Größen der Story-Driven Spiele. The Wolf Among Us gehörte 2013 zu ihren besten und beliebtesten Spielen. Nach zahlreichen weiteren narrativen Abstechern, unter anderem in die Borderlands, Batman und Game of Thrones Welten folgte 2018 überraschend die Schließung des Studios. Nun gibt es aber endlich wieder ein Lebenszeichen des durch LCG Entertainment neu belebten Entwicklerstudios Telltale. Zu Wolf Among Us 2 gibt es nun ebenfalls endlich Neuigkeiten um den Stand der Dinge und wann die Fortsetzung überhaupt spielen wird.

Das sind die neusten Details zu The Wolf Among Us 2

Im folgenden Tweet verrät Branchen-Insider Shinobi602 was wir vom zweiten Teil des Point-and-Click-Adventures Wolf Among Us erwarten können.

-Set 6 months after the original

-Takes place during Winter all over New York

-In full production, script is finalized, mocap underway

-Unreal Engine has streamlined dev a lot



— Shinobi602 (@shinobi602) December 22, 2021

Demnach soll der Nachfolger zum Telltales Story Episoden Spiel Wolf Among Us sechs Monate nach dem Original spielen. Eine vergleichsweise kurze Zeitspanne, wenn man bedenkt, wie lange schon die Veröffentlichung des ersten Teils her ist. Ein nahtloses Anknüpfen an das Ende des ersten Teils ist also sehr wahrscheinlich. Dort hat Snow White den Posten des Deputy Mayor of Fabletown übernommen. Während uns die letzte Szene mit Detektiv Bigby ja regelrecht als ein Cliffhanger-Ende mit dem Abspann allein gelassen hat. Des Weiteren soll den Entwicklern zu folge die Story des zweiten Teils sich viel mehr an der Comicvorlage Fables von Bill Willingham orientieren.

Hauptmerkmal der Wolf Among Us Welt sind die zahlreichen Fabelwesen, die rausgerissen aus ihren märchenhaften Geschichten im heutigen New York im Geheimen überleben müssen. Dabei gibt es zahlreiche Konflikte und Intrigen zwischen verschiedensten Gruppierungen, in die wir als der „Böse Wolf“ Bigby hineingezogen werden

Handlungsort wird diesmal das gesamte New York sein und das im Winter! Die perfekte Atmosphäre für eine düstere Krimi-Noir angehauchte Erzählung. Außerdem soll das Skript zum Spiel bereits finalisiert worden sein und das Motion Capturing für die Animationen der Figuren soll bald folgen. Darüber hinaus soll die grafisch herausragende und zeitgemäße Unreal Engine die Entwicklung und Arbeit am Spiel sehr vereinfacht haben.

Wann wir endlich mit dem Release von The Wolf Among Us 2 rechnen können ist leider noch ungewiss. 2019 wurde erst die Vorproduktion im Rahmen der Game Awards angekündigt. Außerdem arbeitet Telltale im Moment mit The Expanse an einem ambitionierten anderen Projekt. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr zumindest einen ersten Gameplay-Trailer zu hoffentlich Telltales nächstem Highlight sehen können.