Microids hat einen neuen Trailer zu dem Psycho-Thriller Alfred Hitchcock – Vertigo von Pendulo Studios veröffentlicht. Das Game ist Mitte Dezember für PC erschienen und soll im kommenden Jahr auch für Konsolen erhältlich sein.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Stellt euch vor, ihr seid von einem erlebten Trauma fest überzeugt – doch alles spricht gegen das Geschehene. So ergeht es dem Autoren Ed Miller in Alfred Hitchcock – Vertigo. Miller erleidet in Kalifornien einen Autounfall. Obwohl er felsenfest behauptet, dass auch seine Tochter und Ehefrau in dem Wagen waren, fehlt an der Unfallstelle von den beiden jede Spur. Nun ist der Schriftsteller stark traumatisiert und leidet unter Höhenangst. Um herauszufinden, was wirklich passiert ist, begibt sich Ed in Therapie. Doch manchmal sollte die Wahrheit vielleicht besser verborgen bleiben.

Angelehnt an Alfred Hitchcocks Film erzählt Vertigo eine packende Geschichte von der menschlichen Psyche. Stellt aus der Perspektive von drei Personen Ermittlungen an und befördert deren eigenen Hintergrundgeschichten ans Tageslicht. Könnt ihr zwischen Realität und Wahnsinn unterscheiden? Findet es selbst heraus!

Was hat sich in den Weiten Kaliforniens zugetragen? Quelle: Steam

Alfred Hitchcock – Vertigo ist auf Stream für knapp 30 Euro erhältlich. Darüber hinaus erscheint der Psycho-Thriller für Xbox, PlayStation und Switch zu einem bisher unbestimmten Zeitpunkt im nächsten Jahr. Mehr Krimi-Atmosphäre haben wir mit Sherlock Holmes und Hercule Poirot für euch.