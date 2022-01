Stolze 10 Jahre wird das gefeierte Hack n Slay Diablo 3 2022 alt. Blizzard feiert dies mit einem speziellen Diablo 3 Jubiläums-Event, der „Die Finsternis in Tristram“. Darin können wir Spieler in die nostalgische Vergangenheit des ersten Diablo abtauchen und exklusive Belohnungen freischalten.

Was ist im Diablo 3 Jubiläums-Event „Die Finsternis in Tristram“ alles enthalten?

Ab heute, dem 01. Januar 2022, wenn das Diablo 3 Jubiläums-Event startet, könnt ihr in der Spielwelt von Diablo 3 bei jedem Kultisten Hinweise auf ein mysteriöses Portal finden. Dieses führt euch die Vergangenheit von Tristam aus dem ersten Diablo Teil. Natürlich in aufgehübschter Grafik samt passenden Gegnerhorden. Das ganze Event ist als eine Hommage an Blizzards ikonisches Spiel von 1996 gedacht und versorgt uns gleichzeitig mit frischem Gratis-Content. Zusätzlich zur vor kurzem gestarteten Season 25 von Diablo 3.

In einer an das erste Diablo von 1996 angelehnten Retro-Grafik könnt ihr sogar den fiesen Butcher-Boss verkloppen.

Sobald sich das besagte Portal am 04. Januar öffnet, könnt ihr noch bis zum 01. Februar das Jubiläums-Event erleben. So könnt ihr die ikonische, aus Diablo 1 bekannte Kathedrale samt sämtlichen Etagen und Monstern des Originals erkunden und dabei spezielle Belohnungen finden und freischalten. So gibt es beispielsweise speziellen Portraits, besondere Erfolge und schicke neue Effekte für eure Transmogrifikationssammlung.

Zwar bietet das Diablo 3 Jubiläums-Event „Die Finsternis in Tristram“ keine dutzenden Spielstunden an neuen Inhalten, doch ist das Retro-Event ein netter Zusatz, den Blizzard für seine Skandalgeplagte Community bereitstellt. Vor allem für diejenigen, die sich noch an das Original Diablo erinnern können, ist das Jubiläums-Event eine nette Überraschung.