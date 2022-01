ZeniMax und Bethesda präsentierten heute große Neuigkeiten zu The Elder Scrolls Online. Ein neuer Teaser-Trailer kündigt eine epische Erweiterung an, zu der wir Ende Januar mehr erfahren werden.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Am 27. Januar um 21 Uhr solltet ihr auf Twitch vorbei sehen. Dort überträgt Bethesda nämlich das weltweite Enthüllungsevent zu The Elder Scrolls Online. Während dieses Events erhaltet ihr erste Einblicke in das bevorstehende Kapitel und die verschiedenen DLCs. Diese sollen sich im weiteren Jahresverlauf zu einem brandneuen und großen Abenteuer zusammenfügen. Zur Einstimmung und Ankündigung diente bereits der neue Teaser-Trailer.

Wer via Twitch zuschaltet, kann sich auf besondere Drops zu The Elder Scrolls Online freuen. So erhaltet ihr eine Korallenkrabbe als Begleiter und eine Kronen-Ouroboroskiste. Um auf die Drops zugreifen zu können, solltet ihr euer ESO-Konto mit Twitch verknüpfen. Nach dem großen Event erwartet euch die offizielle Post Show direkt bei ZeniMax zu Hause. Während dieser Show fasst das ESO-Community-Team alle Infos nochmal zusammen und geht gemeinsam mit einem Entwickler auf die erste Veröffentlichung des Jahres ein.

Weitere Infos findet ihr hier. ESO ist nach wie vor für PC, PlayStation, Xbox und Stadia erhältlich.