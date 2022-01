Seit Jahren ist AOC schon eines der führenden Unternehmen für Gaming-Hardware und Monitore. Nun präsentierte AOC hat mit seiner Marke AGON auf der CES 2022 mehrere neue Produkte, darunter einen neuen Top-Gaming-Monitor. Zu unserem AOC-Monitor Hardwaretest gelangt ihr hier.

Top-Speed-Mini-LED-Monitor: AOC präsentiert den 27 Zoll AGON PRO AG274QGM Monitor

AGON by AOC präsentiert mit dem AGON PRO AG274QGM einen Top-Speed Mini-LED-Monitor. Der 68,6 cm (27″) große AG274QGM kommt mit IPS-Panel, QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) und einer enormen Bildwiederholfrequenz von 300 Hz. Hinzu kommt, dass er über NVIDIA G-SYNC ULTIMATE und den NVIDIA Reflex Analyzer verfügt. Aber das ist noch nicht alles: Ergänzend zu diesem beeindruckenden Monitor kündigt AGON by AOC an, dass die Gaming-Maus AOC GAMING GM510, die zusammen mit dem AG274QGM genutzt werden kann, jetzt ebenfalls NVIDIA Reflex unterstützt. Die Gamer sind damit über ihre Systemlatenz im Bilde und wissen, bevor es in den Wettkampf geht, dass ihre Latenz so niedrig wie möglich ist und ihre schnellen Reflexe nicht durch ihre Ausrüstung behindert werden.

Fighten am Rande des Abgrunds

In heiß umkämpften, rasanten Games, wo es zuweilen um Millisekunden geht, steht oft viel auf dem Spiel. Ein einziges falsches Ziel oder auch nur eine kleine Eingabeverzögerung können über Triumph oder vernichtende Niederlage entscheiden. Spiele, die NVIDIAs Reflex API verwenden, reduzieren die Eingabeverzögerung durch die dynamische Synchronisierung der Geforce-Grafikprozessoren mit der CPU. Die Gamer können ihre Ziele so schneller erfassen, schneller reagieren und genauer zielen. Darüber hinaus kann der NVIDIA Reflex Analyzer mit den von NVIDIA Reflex unterstützten Monitoren und Eingabegeräten zusammenarbeiten. Die Gamer können dadurch genau sehen, wie hoch die Gesamtlatenz ihres Systems ist – und sich mit dem guten Gefühl in die Schlacht stürzen, dass ihr PC mit der geringstmöglichen Latenz arbeitet.

Einer, der Maßstäbe setzt

Der AGON PRO AG274QGM wurde exakt für jenes wettbewerbsorientierte, erfahrene Publikum entwickelt, dem es auf Millisekunden ankommt. Der hochentwickelte Gaming-Monitor bietet eine außergewöhnliche Bildwiederholfrequenz von 300 Hz und eine GtG-Reaktionszeit von nur 1 ms. Seine QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) für hohe Frameraten und eine hohe visuelle Wiedergabetreue ist legendär.

Das Wide-Gamut-IPS-Panel des AG274QGM erlaubt weite Betrachtungswinkel und sorgt, unterstützt von einer patentierten Farbkalibrierung von NVIDIA, für eine hohe Farbgenauigkeit. Die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung des Monitors besteht aus 576 dimmbaren Zonen, wodurch er die VESA-DisplayHDR-1000-Zertifizierung für auffallend helle Bilder und tiefe Schwarztöne erreicht. Man muss es einfach selbst gesehen und erlebt haben. In Kombination mit der hohen Bildwiederholfrequenz von 300 Hz ist der AG274QGM ein wahrer Top Speed Mini-LED-Monitor. Darüber hinaus ist das Modell mit NVIDIA G-SYNC ULTIMATE ausgestattet. Die Nutzer kommen damit in den Genuss einer variablen Bildwiederholfrequenz, um Bildstottern und Tearing zu vermeiden. Darüber hinaus wird die Verzögerung bei der Eingabe reduziert, selbst wenn High-Fidelity-Funktionen wie lebensechtes HDR aktiviert sind. Das integrierte G-SYNC-Modul bietet eine variable Übersteuerung (Overdrive), bei der die Pixelreaktion für Änderungen der Bildwiederholfrequenz optimiert wird. Mit dem AG274QGM können Gamer ein wahrlich Ghosting-freies Erlebnis auch bei weniger idealen Frameraten genießen.

Ebenfalls in den AG274QGM integriert: der NVIDIA Reflex Analyzer. Dieses Modul erkennt die Klicks einer Gaming-Maus und misst die Zeit, bis sich die resultierenden Pixel auf dem Display verändern (zum Beispiel das Mündungsfeuer einer Waffe). Für mehr Flexibilität im Alltag verfügt der AG274QGM zudem über vier USB-3.2-Anschlüsse, an die der Nutzer seine Peripheriegeräte wie Tastatur oder Maus direkt anschließen kann. Der grün markierte USB-Port unter den Anschlüssen ist für die Integration des NVIDIA Reflex Analyzers vorgesehen.

Die Agon PRO AG274QGM Gaming Maus

AGON by AOC stellt zudem eine Gaming-Maus vor, die NVIDIA Reflex unterstützt. Nach der Einführung der beidhändigen Gaming-Maus GM500 im Jahr 2021, präsentiert AGON by AOC nun die neue AOC GAMING GM510 NVIDIA Reflex Maus. Das außergewöhnliche Modell für Rechtshänder überrascht mit einem ungewöhnlichen Wabenmuster, das wie aus einer anderen Welt wirkt. Die einzigartige Form und Struktur machen die Maus so leicht wie möglich (58 Gramm). Dank weniger Berührungspunkte und des atmungsaktiven Designs, wird die Handhabung der Maus wesentlich angenehmer. Ausgestattet mit einem hochwertigen Pixart PMW3389 Sensor und langlebigen Kailh-Schaltern, die für 80 Millionen Klicks ausgelegt sind, bietet die AOC GAMING GM510 echte 16000 DPI, 50 g Beschleunigung und eine Abtastgenauigkeit von 400 Zoll pro Sekunde. Alles zusammen wird daraus so ein echtes Präzisionswerkzeug für wettbewerbsorientierte Gamer.

Da beide Produkte NVIDIA Reflex unterstützen, kann die Maus GM510 an den dafür vorgesehenen Reflex-USB-Anschluss des AG274QGM angeschlossen werden, sodass Gamer sofortiges und genaues Feedback über die Latenz ihres Systems erhalten. In der wettbewerbsorientierten Welt der Gamer, in der Reaktionszeiten und niedrige Latenzzeiten von größter Bedeutung sind, werden der AG274QGM und die GM510 die besten Teamkollegen eines Spielers sein. So ausgerüstet, können Gamer problemlos alle Herausforderungen mit der Systemlatenz angehen und die Leistung ihrer Systeme in Richtung sofortiges Feedback verbessern. Noch nie war schnelles, hochoktaniges Gaming in der Wettbewerbsszene aufregender!