In einem Monat und zehn Tagen erwartet euch Savathûns Thronwelt in Destiny 2: Die Hexenkönigin. Bungie präsentiert einen neuen Trailer für die kommende Erweiterung und stellt euch die schaurige Welt der neuen Gegnerin vor.

Lange hat Savathûn ihre Strippen im Verborgenen gezogen. Doch nun wird sie bald in Erscheinung treten und versuchen die Hüter in ihr Netz aus Lügen zu weben. Destiny 2: Die Hexenkönigin lockt ich in eine neue Welt voller Tücke und Rätsel. Ein neuer Trailer offenbart euch Savathûns Thronwelt mit all ihren Gefahren.

Die Hexenkönigin hat ihre Soldaten in der neuen Destiny 2-Erweiterung mit der Fähigkeit des Lichts ausgestattet. Nun liegt es an den Hütern ihr Einhalt zu gebieten. Ausgestattet mit der neuen Glefe könnt ihr euch in Form von mächtigen Nahkampf-Kombos und Projektil-Angriffen zur Wehr setzen. Um euch die nötige Verteidigung zu liefern, ist die Glefe mit einem Energie-Schild ausgestattet.

Das neue Crafting-System bietet euch außerdem die Möglichkeit, eure Waffen weiter zu individualisieren. Lasst Mods, Shadern und fortschrittliche Stat-Pools in den Waffenbau mit einfließen, um gegen die neue Feindin gewappnet zu sein.

Weitere Details zu Destiny 2: Die Hexenkönigin findet ihr auf der offiziellen Website. Außerdem haben wir den Enthüllungstrailer zur 5 Jahr-Erweiterung in einem weiteren Beitrag für euch. Ab dem 22. Februar ist der DLC für PC, Xbox, PlayStation und Stadia erhältlich.