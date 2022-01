Vor zweit Stunden hat Nintendo ein erstes Gameplay-Video zu Pokémon-Legenden: Arceus veröffentlicht Diese Aufnahmen geben euch ein erstes Gefühl für das Setting sowie die neue Perspektive, aus der ihr die Hisui-Region erkunden könnt.

In zwei Wochen könnt ihr euch endlich auf eine besondere Zeitreise begeben. Pokémon-Legenden: Arceus entführt euch in die Hisui-Region, die uns heute als Sinnoh-Region bekannt ist. Als Teil der Galaktik-Expedition erkundet ihr diese vielfältige Region und stellt Nachforschungen über die dort lebenden Pokémon an. Das neue Gameplay-Video zeigt euch die verschiedenen Möglichkeiten, die euch im Spiel zur Verfügung stehen.

Der neue Trailer zu Pokémon-Legenden: Arceus führt euch in das Crafting-System und den Umgang mit wilden Pokémon ein. Darüber hinaus erhaltet ihr erste Einblicke in das Open World-Feeling der Hisui-Region und lernt das kleine Örtchen Jubeldorf kennen. Dort könnt ihr verschiedene Dienstleistungen wahrnehmen wie die Schneiderei und den Handwerksladen. Außerdem bereitet ihr euch in dem Dorf auf eure Expeditionen vor und könnt zu verschiedenen Nebenmissionen aufbrechen.

Neben neuen Features wie den Individualisierungsmöglichkeiten, dürfen natürlich altbekannte und beliebte Spielelemente wie die Pokémon-Kämpfe nicht zu kurz kommen. Eine besondere Herausforderung stellen dabei die Kämpfe gegen die sogenannten Königinnen und Könige dar. Dabei handeln es sich um starke Pokémon-Bosse, die ihr nur besänftigen könnt, indem ihr Ruhegaben auf sie werft.

Nintendo nutzt Pokémon-Legenden: Arceus, um mit alt bewehrten Gameplay-Features und dem aktuellen Spieltrend zu experimentieren. Findet am 28. Januar selbst heraus, wie das funktioniert. Die sozialen Gruppen des Spiels stellen wir euch in einem weiteren Beitrag vor. Auf der offiziellen Website findet ihr weitere Informationen.