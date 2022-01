Bereits im November hatte Ubisoft den herausfordernden Endgame-Modus in Rainbow Six Extraction vorgestellt. Jetzt wird es Zeit für einen Deep Dive ins Malstrom-Protokoll. Ein neues Video dazu verrät euch, was euch nach dem Hauptspiel in der kostenlosen Erweiterung erwartet.

Das Malstrom-Protokoll ist die anspruchsvolle und kostenlose Erweiterung zu Rainbow Six Extraction. Die wöchentlich wechselnden Herausforderungen steigern ihren Schwierigkeitsgrad mit jeder Spielrunde, sodass erfahrene Spieler definitiv an ihre Grenzen Stoßen. In jeder Woche erwarten euch insgesamt neun Zielobjekte mit variierenden Mutationen. Mit jeder Spielrunde wird nicht nur eure Zeit zum Ausschalten des Objekts kürzer, auch die Anzahl der Medikits nimmt deutlich ab.

Außerdem habt ihr in diesem Spielmodus Zugriff auf nur sechs Operatoren. Diese Wechseln sich ebenso wie die Zielobjekte und deren Mutationen wöchentlich ab. Doch euer Einsatz wird in Form von exklusiver Headgear und massenhaft XP belohnt.

Das Malstrom-Protokoll von Rainbow Six Extraction stellt euch vor eine gewaltige Herausforderung, bei der es viel mehr benötigt, als Archaeen den Garaus zu machen. Zusätzlich müsst ihr euch auf das Unbekannte vorbereiten und eure Fähigkeiten taktisch sinnvoll einsetzen. Doch über diesem anspruchsvollen Kampfgeschehen steht vor allem eine Frage: Stellt ihr euch der nächsten Herausforderung oder gebt ihr euch mit den aktuellen Belohnungen zufrieden und führt eine Extraction durch?

Am 20. Januar erscheint Rainbow Six Extraction für PC, Xbox, PlayStation und Stadia. Während wir euch in einem weiteren Beitrag den Operator Fuze vorstellen, könnt ihr euch auf der offiziellen Website noch mehr Informationen einholen.