Heute haben 1047 Games das Release-Datum von Splitgate Beta Season 1 bekannt gegeben. Damit einhergehend erwarten euch eine Menge neuer Features, wie Maps, Spielmodi und Verbesserungen. Wir nennen euch weitere Details im Beitrag.

Die Splitgate Beta Season 1 startet am 27. Januar auf allen verfügbaren Plattformen. Von Beginn an könnt ihr die Karte Foregone Destruction erkunden, die ebenso wie das Grundspiel eine Auffrischung erhalten hat. Ebenfalls am Start ist der neue Battle-Pass, der 100 Stufen mit Waffen-Designs, Bannern und Sprays enthält.

Außerdem können Spieler nun selbst kreativ werden und mit dem Custom Map Creator das Spiel auf ein neues Niveau anheben. Anhand dieses neuen Tools sollen Fans ihre Wünsche zur weiteren Entwicklung von Splitgate äußern können und mit verschiedenen Features experimentieren.

Die beiden neuen Spielmodi runden die Neuerungen der Splitgate Beta Season 1 ab. Im rundenbasierten Evolutions-Modus erhält das Verlierer-Team aus der letzten Runde in der neuen Runde eine bessere Ausrüstung. Hinter One Flag verbirgt sich ein Capture the Flag-Modus, in dem es ein Verteidiger- und ein Angreifer-Team gibt. Hierbei müssen die Verteidiger ihre Flagge vor den Angreifern beschützen.

Wenn Spieler mit den 3v3-Modi Takedown, Showdown und Evolution experimentieren möchten, können sie dies in der Simulationskarte Hotel tun.

