Nachdem Life is Strange: True Colors die Geschichte der Reihe weiter erzählt hatte, besinnen wir uns im Februar nochmal auf deren Anfänge. Die Life is Strange Remastered Collection entführt euch zu den Wurzeln des Franchise und soll Anfang Februar erscheinen. Allerdings gab Square Enix gestern bekannt, dass die Switch-Version später erscheinen wird.

Kehrt nach Arcadia Bay zurück und erlebt die Schicksale altbekannter Figuren aufs Neue. Während ihr Max in Life is Strange Remastered begleitet, erwartet euch Chloe in Life is Strange: Before the Storm. Die Life is Strange Remastered Edition ist ab dem 1. Februar für PC, PlayStation, Xbox und Stadia erhältlich.

Wann genau die Nintendo Switch-Version erscheinen soll, ist leider noch nicht bekannt. Um Fans weitere Einblicke in die Life is Strange Remastered Collection zu gewähren, wird Square Enix am 25. Januar ein neues Video veröffentlichen.

Back to the Roots

Mit Life is Strange begann im Jahr 2015 die herrlich emotionale Reihe, die noch bis heute eine große Fangemeinde hinter sich versammelt. Der erste Teil erzählt die Geschichte der Schülerin Max, deren große Leidenschaft die Fotografie ist. Nachdem sie mit ihrer Familie einige Jahre weggezogen war, kehrt Max nun als Teenager nach Arcadia Bay zurück. Jetzt muss sie sich mit neuen Mitschülern, alten Freunden und dem mysteriösen Verschwinden eines Mädchens auseinander setzen.

Life is Strange: Before the Storm erschien 2017 und ist inhaltlich drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils angesiedelt. In diesem Spin-off verfolgt ihr Chloes Schicksal, der Kindheitsfreundin von Max. Chloe fühlt sich zu Beginn des Spiels allein und missverstanden, bis sie eine Freundschaft zu der beliebten Rachel Amber aufbaut. Gestärkt durch diese neue Vertrauensperson finden die beiden die Energie sich ihren inneren Dämonen zu stellen und sie vielleicht sogar zu besiegen.

Wenn ihr die Life is Strange Remastered Collection vorbestellen wollt, könnt ihr das auf der offiziellen Website tun. Wir stellen euch den neuen Teil True Colors nochmal vor.