LG ist in den Saisons 2022 und 2023 stolzer Monitor-Partner der League of Legends European Championship (LEC). Bei den Matches des weltweit gestreamten Strategiespiel-Turniers kämpfen jeweils zwei Teams auf dem Richtfeld um die Zerstörung der gegnerischen Basis. Die hervorragenden UltraGear-Monitore von LG sorgen bei den packenden E-Sport-Wettkämpfen für extrem flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay und stehen damit ab Saisonstart am 14. Januar zwei Jahre lang im Mittelpunkt der LEC.

Der Multiplayer-Battle-Arena-Hit League of Legends erfreut sich seit seinem Launch in 2009 ungebrochener Beliebtheit. In der diesjährigen vom Spieleentwickler Riot Games in Europa ausgerichteten E-Sport-Liga LEC werden zehn Profiteams mit jeweils fünf Spielern antreten. Während der Meisterschaft sponsert LG wichtige LEC-Segmente wie die Replays und die spektakulären Matches of the Week.

Starke Stellung im globalen E-Sport

Mit der neuen Partnerschaft baut LG seine starke Präsenz in der globalen E-Sport-Szene weiter aus. LG unterstützt seit langem professionelle Spieler und Teams. Das Unternehmen hat durch sein Engagement und die Entwicklung von Spitzenprodukten für echte Gamer das Vertrauen der Community gewonnen. Die UltraGear-Monitore von LG sind bei ambitionierten Spielern weltweit beliebt, weil sie mit blitzschneller Reaktion, lebendigen Farben und hervorragendem Kontrast einen echten Wettbewerbsvorteil bieten. 2020 etwa brachte LG mit dem UltraGear 27GN950 einen bahnbrechenden 4K-UHD-Monitor mit Nano-IPS-Technologie und einer Millisekunde Reaktionszeit (Gray-to-Gray, bei aktiviertem „Faster-Mode“) auf den Markt.

„Wir freuen uns, in einem der weltweit populärsten E-Sport-Wettbewerbe eine so wichtige Rolle zu spielen“, sagt Seo Young-jae, Leiter der IT Business Unit der LG Electronics Business Solutions Company. „Unsere Monitore werden von den Spitzenspielern der Liga auf Herz und Nieren geprüft. Das hilft uns, weiterhin Produkte auch für die anspruchsvollsten Gamer zu entwickeln.“

Die neue LEC-Saison startet am 14. Januar mit dem Frühjahrs-Split 2022. Fans rund um die Welt können sich auf lolesports.com über alle Spiele und den aktuellen Spielplan informieren. Folgen Sie dem offiziellen Twitter-Account @UltraGearGaming und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne einschließlich UltraGear-Produkten. Auch auf den deutschen LG-Kanälen auf Instagram, Facebook und Twitter finden Sie LEC-Highlights.