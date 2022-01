Schon seit inzwischen sechs Jahren wird das Helden-Action-Beat-’em-up For Honor von Ubisoft regelmäßig mit Updates, neuen Seasons und Inhalten versorgt. Nun gesellt sich bald eine neue, fünfte Fraktion rund um Piraten, Abenteurer und Entdecker hinzu!

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

For Honor – Eins der erfolgreichsten und langlebigsten Ubisoft Spiele

Ursprünglich bestand For Honor aus drei Fraktionen in einer von Krieg gezeichneten Welt. Samurai bekämpften Wikinger bekämpfte Ritter! Ein cooler Ansatz, wie gemacht für taktische wie spaßige Multiplayer Matches. Das Konzept ging auf und Ubisoft stellte regelmäßig weitere Helden vor und versorgte den Multiplattform-Titel regelmäßig mit neuen Inhalten und Events. Gladiatoren, Schamenen, Shinobi und zahlreiche weitere Helden ergänzen mittlerweile die Klassenauswahl. Zuletzt kam mit den Wu Lin sogar eine ganz neue Fraktion angelehnt an das Antike China hinzu. Auf der Übersichtsseite von Ubisoft könnt ihr alle Champions in ihrer ganzen Pracht bestaunen und mehr über ihre Besonderheiten erfahren. Nun mischen ab dem 27. Januar 2022 eine Gruppe aus Outlaws, Piraten und Meeresgesindel auf den epischen Schlachtfeldern von For Honor mit! Die Piraten-Fraktion ist dabei Teil des Year 5 Season 4 – Frozen Shores 2.0 Title Updates.

Ein frischer Debüt-Trailer stellt dabei die erste neue Heldin, die Piratin und einzigartigen Fähigkeiten und fiesen Finisher gleich vor.

Die Piraten sind los!

Das Markenzeichen der Piratin liegt klar „in der Hand“. Die Steinschusspistolen, mit der sie ihre Feinde wirkungsvoll betäuben kann. Natürlich kann sie auch als Nebenhandwaffe in Kombination mit schweren Säbelschlägen verwendet werden. Die im Trailer zusehenden Kombos sehen wiedermal brachial und toll animiert aus! Ebenso die aberwitzigen und zum Helden passende Finisher und Spezialfähigkeiten. So wie ihre Outlaw-Kollegen hat die Piratin durch ein Leben auf See einen außergewöhnlichen ganz eigenen Kampfstil erlernt, der alle Landratten in Heathmoor bald das Fürchten lehren wird.

Ab dem 27. Januar 2022 könnt ihr die Piratin in den Ubisoft-Stores zum Preis von 7,99 Euro auf allen Plattformen als Teil eines Paketes erwerben, mit dem ihr auch ein exklusives Ornament, ein Elite-Outfit, drei Kisten und sieben Tage Champion-Status erwerben. Mit dem Titel-Update 2.0 erhalten alle Spieler außerdem einen kostenlosen Event-Pass, der exklusive Belohnungen und neue saisonale Rüstungsvarianten für alle Helden bietet. Wieder vorbeischauen in For Honor lohnt sich also!

Am März 2022 geht es dann weiter mit Year 6: Lost Horizons und weiteren neuen Inhalten. Dann werden zwei weitere Outlander- oder etwas ungelenk zu Deutsch „Zugvögel“-Helden erscheinen und in For Honor die Piraten-Fraktion komplementieren. Es scheint, dass Ubisoft noch lange nicht mit seinem „historischen“ Multiplayer-Fantasy-Helden-Mashup fertig zu sein scheint.