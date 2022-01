Gamer, zieht euren Xbox Series X|S und PS5 die Kettenhemden an. Crusader Kings III erscheint Ende März für eure Konsolen. Dies teilten Entwickler Lab42 und Paradox Interactive in einer Pressemitteilung am gestrigen Abend mit. Zu dieser Ankündigung präsentierten die beiden Studios einen neuen Trailer.

Vor knapp anderthalb Jahren erschien das mittelalterliche Strategiespiel Crusader Kings III für den PC. Seitdem sind einige Erweiterungen erschienen, die das Gameplay weiter verfeinert haben. Wir haben zum Beispiel über Royal Kings Court und Northern Lords berichtet. Jetzt öffnet der Titel seine Burgtore für die Konsolen-Community.

Um den Konsolen-Spielern das bestmögliche Gameplay für Crusader Kings III zu bieten, ist das Gameplay auf die Controller-Steuerung angepasst worden. So können Hobby-Strategen mit der Hilfe von Triggern und Bumpern leicht durch die Menüs des Spiels navigieren.

Weiterhin unterstützt die Konsolenversion die starken Leistungen der Next-Gen-Konsolen in Sachen Ladezeiten und haptischem Feedback. Das hinzu kommende Feature des Quick Resume erlaubt das Switchen zwischen Spiel und anderen Anwendungen. Auf YouTube zum Beispiel können sich Spieler nützliche Tutorials ansehen, die sie im Anschluss direkt in ihrem Reich umsetzen können.

Erschafft eure eigene Dynastie & stärkt euren Einfluss auf der gesamten Karte

Crusader Kings III kann ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellt werden. Weitere Infos erhaltet ihr in unserer Themenübersicht sowie auf der offiziellen Website.