Der Countdown hat begonnen. Sifu, das Martial-Arts-Game von Sloclap, erscheint in zwei Wochen. Zum Start des Wochenendes veröffentlichte das Entwicklerstudio ein weiteres Behind the Scenes-Video. Dieses Mal lauschen wir den Klängen des Spiels.

Tradition trifft auf Moderne – so lässt sich nicht nur das Gameplay des actionreichen Adventures Sifu beschreiben. Auch der Soundtrack des Spiels beruht auf diesem Konzept. Dieser stammt von dem chinesischen DJ Howie Lee. Der in Beijing wirkende Künstler verwendet neben modernen Hilfsmitteln auch traditionelle chinesische Instrumente. Obwohl er bisher keinerlei Erfahrung in dem Bereich Gaming gesammelt hat, klingt sein Soundtrack ziemlich stimmig. Hört mal rein:

Ein guter Soundtrack muss nicht nur zum allgemeinen Thema eines Spiels passen. Er muss auch zu verschiedenen Gameplay-Situationen passen. Im Fall Sifu bedeutet dies, dass sich die Musik den fünf Locations des Spiels anpassen muss. Diese Orte lassen sich wiederum den fünf Elementen zuordnen, die sowohl in der traditionellen chinesischen Medizin, als auch in der Philosophie gefunden werden können.

Um die Holz-Location lautmalerisch darzustellen, verwendete Howie Lee zum Beispiel eine Bambusflöte. Die Metall-Region wurde mit Hilfe von Gongs und einem Gamelan-Ensamble vertont.

Die anderen drei Elemente sind Wasser, Erde und Feuer. Welche Sounds uns in diesen Locations erwarten, erfahren wir am 8. Februar. Dann erscheint Sifu nämlich für PC und PlayStation.

Die nächtliche Kulisse in Sifu

Ein weiteres Behind the Scenes-Video gibt tiefere Einblicke in den Kampfsport von Sifu. Dabei erhalten wir interessante Einblicke zur Digitalisierung des Kampfsports. Darüber hinaus erhaltet ihr weitere Infos in unserer Themenübersicht.