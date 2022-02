Indie-Publisher Microids hat am heutigen Abend bekannt gegeben, dass Syberia: The World Before im März für den PC erscheinen wird. Ein Release für die Konsolen wird im Laufe des Jahres folgen.

Zwei Schicksale sind durch den Verlauf der Geschichte miteinander verwoben. Ein Zeitunterschied von fast 70 Jahren erzählt eine Geschichte über zwei Frauen. Zum einen geht es um die 17-jährige Dana Roze, die im Jahr 1937 in dem fiktiven Staat Vaghen lebt. Eigentlich möchte sie sich als Star-Pianistin etablieren, doch der Braune Schatten macht sich in Europa breit. Der Zweite Weltkrieg steht unmittelbar bevor.

Die zweite Protagonistin in Syberia: The World Before ist die im Jahr 2004 lebende Kate Walker. Sie ist Zwangsarbeiterin in einer Salzmine, die sich in der Taiga befindet. In einem Moment großer Tragik eröffnet sich für Kate eine Chance, auf die Suche nach ihrer Identität zu gehen.

Innerhalb des Spiels tauchen wir in beide Handlungsstränge ein und müssen die Mysterien beider Jahrzehnte freilegen. Knifflige Puzzle und Rätsel müssen in dem Point-and-Click-Adventure gelöst werden, um tiefer in die Geschichte einzudringen.

Syberia: The World Before ist der vierte Teil einer erfolgreichen Videospielreihe, die aus der Feder des belgischen Autoren Benoît Sokal stammt. Dieser hatte geplant die Geschichte um die Heldin Kate Walker bereits nach dem zweiten Teil zu beenden. Doch Microids erweiterte die Geschichte um bisher zwei weitere Teile. Im Frühjahr letzten Jahres verstarb Sokal im Zuge einer langen Krankheit.

Am 18. März 2022 erscheint Syberia: The World Before für den PC. Im weiteren Verlauf des Jahres ist ein Release für Konsolen geplant. Ein weiteres Projekt des Publishers ist der Krimi-Titel Agatha Christie – Hercule Poirot:The First Cases.