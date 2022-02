Please enable JavaScript



Zum 25. Jubiläum der Gran Turismo-Reihe hat sich Polyphony Digital etwas Besonderes einfallen lassen. Gemeinsam mit Columbia Records wird man einen offiziellen Soundtrack zu Gran Turismo 7 veröffentlichen. Sowohl die physische 25th Anniversary Edition als auch die digitale 25th Anniversary Digital Deluxe Edition werden den Soundtrack enthalten. Gemeinsam mit dieser Verkündung stellt PlayStation auch das Music Replay-Feature vor.

Ein bunter Blumenstrauß unterschiedlicher Musikstile ist in dem offiziellen Album Find Your Line (Official Music from Gran Turismo 7) enthalten. Unter anderem sind Gruppen wie Bring Me The Horizon, Major Lazer und London Grammer vertreten, die originelle Stücke des Franchise neu interpretieren. Eine Auswahl der performten Stücken findet ihr im PlayStation Blog.

Der Soundtrack von Gran Turismo 7 bietet in Kombination mit dem Gameplay ein interessantes Feature für alle Grafikverliebten. Dabei handelt es sich um das sogenannte Music Replay. Wer ein aufgenommenes Rennen mit Musik hinterlegt, kann erleben, wie sich die Kamerawinkel automatisch dem Takt der Musik anpassen. So erhaltet ihr für jede Videowiederholung einen einzigartigen Schnitt. Ein Beispiel dazu liefert das von Bring Me The Horizon gecoverte Stück Moon Over The Castle.

Gran Turismo 7 erscheint am 4. März exklusiv für die PlayStation 4|5. In einem weiteren Beitrag gehen wir auf den Showcase dieser Woche ein.