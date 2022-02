In dieser Woche öffnen sich die Server zu der magischen Welt von Arkesia. Für Vorbesteller beginnt die Suche nach der Lost Ark bereits morgen, während Nutzer des F2P-Angebots erst am 11. Februar auf die Reise gehen können. Smilegate hat bereits wichtige Infos zum Preload bekannt gegeben. Außerdem erwarten euch in dieser Launch-Woche viele Streams mit Preisen und Drops. Wir geben euch einen Überblick.

Infos zum Preload von Lost Ark

Am heutigen Abend, dem 7. Februar um 18 Uhr, kann die gesamte Community den Download von Lost Ark beginnen – egal ob ihr das Pionierpaket gekauft habt oder das F2P-Angebot wahrnehmt. Im Anschluss daran könnt ihr bereits mit der Charaktererstellung beginnen und Namen reservieren.

Genau 24 Stunden später, am 8. Februar um 18 Uhr, können Besitzer mit Vorabzugang die Server betreten. Schließlich öffnen sich am 11. Februar um 18 Uhr die Server für die gesamte Community.

Für Mitteleuropa stehen insgesamt neun Server zur Verfügung. Diese sind nicht nach Regionen gegliedert, sodass Spieler verschiedener Nationen gemeinsam spielen können. Außerdem richtet sich die Uhrzeit der Benutzeroberfläche nach der Zeitzone, in der sich der entsprechende Server befindet. So könnt ihr den täglichen Reset um 1 Uhr nachts eher nachvollziehen. Weitere Details dazu findet ihr in der Übersicht von Lost Ark.

Die Launch-Woche von Lost Ark

Zur Feier des großen Launchs „im Westen“, erwartet euch in dieser Woche ein besonderes Streaming-Angebot zu Lost Ark. Um daran teilzunehmen, habt ihr zwei Möglichkeiten.

Zum einen werden über den Crown Twitch-Kanal im Laufe der Woche mehrere Streams abgehalten, bei denen ihr besondere Belohnungen abgreifen könnt. Dazu erhaltet ihr in dem entsprechenden Artikel genauere Details.

Zum anderen findet ab morgen, den 8. Februar, das Twitch-Event Legenden von Lost Ark statt. In diesem einwöchigen Wettbewerb kämpfen drei Teams von je 20 Streamern für ihre Regionen um besondere Twitch-Drops. Damit Zuschauer selbst welche erhalten, müssen sie mindestens vier Stunden am Stück einem Streamer zusehen. Welche Belohnungen ihr abgreifen und welchen Streamern ihr bis zum 1. März zusehen könnt, erfahrt im offiziellen Blogpost.

Wir statten euch bis zum großen Launch von Lost Ark mit wichtigen Hintergrundinformationen zum Setting aus. Außerdem könnt ihr auf dem offiziellen YouTube-Account des Spiels vorbei schauen und einige Infos zu den Klassen erhalten.