Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Qualifikationsrunden sind abgeschlossen, nun geht’s ans Eingemachte. Die Finals der Amazon UNIVERSITY Esports Germany stehen bevor und bieten spannende Matches zu Rocket League, League of Legends und Clash Royale. Den Siegern winken nicht nur tolle Preise, sondern auch ein Ticket für die Amazon European UEMasters 2022.

Esportler kann man überall finden, auch an Universitäten. Die Begeisterung fürs Gaming an den Hochschulen ist mittlerweile so hoch, dass der Medienkonzern Amazon eine ganze Liga dazu eingerichtet hat. An der Amazon UNIVERSITY Esports Germany nehmen in diesem Jahr Teams von 160 Universitäten teil. Sie alle möchten nicht nur Geldpreise von bis zu 8.600 Euro oder Sachpreise der Sponsoren erhalten. Ziel ist es auch, sich für die Amazon European UEMasters 2022 zu qualifizieren. An diesem internationalen Wettbewerb nehmen 857 Universitäten aus 12 Ländern teil und streiten sich darum, Europas Hochschulmeister der Esports zu werden.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Vom 9. bis zum 11. Februar stehen die Finals zu Rocket League, League of Legends und Clash Royale an. Diese können über den Twitch-Kanal der Amazon UNIVERSITY Esports Germany angesehen werden. Wer sich die Finals ansehen möchte, sollte um jeweils 19 Uhr zu den folgenden Terminen einschalten:

Rocket League: 9. Februar

League of Legends: 10. Februar

Clash Royale: 11. Februar

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wenn ihr zu der Amazon UNIVERSITY Esports Germany auf dem Laufenden bleiben möchtet, könnt ihr der Liga auf Discord, Instagram, Facebook und Twitter folgen. Um selbst an dem Wettbewerb teilzunehmen und weitere spannende Infos zu erhalten, solltet ihr auf der offiziellen Website vorbei schauen. Außerdem liefern wir euch in einem anderen Beitrag weitere Infos dazu.