Vor neun Jahren erschien das episodische Adventure The Wolf Among Us von Telltale Games. Nachdem das Studio geschlossen und wiederbelebt wurde, freuten sich Fans nun seit einigen Jahren auf den zweiten Teil. Heute Abend veranstalteten Telltale Games und Geoff Keighley gemeinsam einen Livestream und enthüllten erste Informationen zu The Wolf Among Us 2.

Die Handlung von The Wolf Among Us 2 setzt ein halbes Jahr nach den Ereignissen des ersten Teils ein. Während Snow White ihrem Amt als stellvertretende Bürgermeisterin nachkommt, steht es um Bigby eher schlecht. Denn der einstige Sheriff von Fabletown ist seines Amtes enthoben worden und befindet sich nun Antiaggressionstherapie. Wegen seiner Wutanfälle sind er und Snow in den letzten Monaten öfter aneinander geraten.



Wie der Trailer zeigt, spielt diesmal die Welt von Der Zauberer von Oz eine Rolle. So konnten wir im Trailer bereits den Zinnmann und die Vogelscheuche erkennen. Außerdem könnte es sich bei der gezeigten jungen Frau um die erwachsene Dorothy handeln.

Neben dem Videospiel erhält auch die Comicvorlage ein Revival. Im Mai diesen Jahres wird der Fables-Comic von Publisher DC fortgesetzt. Mit dieser Lektüre können sich Fans das Warten versüßen. Denn The Wolf Among Us 2 wird voraussichtlich erst im nächsten Jahr (2023) für PC und Konsolen erscheinen. Die Ankündigung des Titels könnt ihr euch hier nochmal ansehen.