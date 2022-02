Tim Willits, Creative Chief Officer von Saber Interactive, stellt in einem PlayStation Blogeintrag die Features von Evil Dead: The Game vor. In diesem geht er auf den Entwicklungsprozess und das Gameplay ein. Außerdem würdigt er die originale Filmreihe, die im Oktober letzten Jahres ihr 40. Jubiläum feierte.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Dämonen kommen! Das auf der Kult-Horror-Reihe basierende Spiel Evil Dead: The Game wird Mitte Mai über unsere Bildschirme flimmern. Die Entwickler von Saber Interactive haben mit den Darstellern der Filmreihe eng zusammengearbeitet, um den Fans ein authentisches Spielgefühl zu vermitteln. Dies zeigt sich zum Beispiel im Character-Design. Die Figuren tragen die authentischen Klamotten und werden von den originalen Darstellern synchronisiert.

Auch die große Map des Spiels ist vollgepackt mit altbekannten Orten und Easter Eggs, die Fans im Spiel entdecken können. Ein zentraler Ort wird zum Beispiel die verlassene Waldhütte sein, die Ash und seine Begleiter als Zuflucht nutzen.

Evil Dead: The Game hat ein besonderes Gameplay-Feature. Fans können nämlich sowohl in die Rollen der Überlebenden als auch der Dämonen schlüpfen. Als Menschen ist es ihre Aufgabe die Map zu erkunden und nützliche Ausrüstungsgegenstände sowie Waffen zu sammeln. Dabei müssen sie vor allem ihre Angst unter Kontrolle halten. Denn nur wer seine Angst bezwingt, kann den bösen Dämonen Kandarian und seine Gefolgschaft zurück in die Verdammnis schicken.

In der Rolle der Dämonen können Spieler verschiedene Gegenstände wie Bäume und Autos in Besitz nehmen. Außerdem können sie Tote beschwören und, wenn sie mächtig genug sind, sogar in die Leichen der Menschen fahren.

Quelle: PlayStation

Evil Dead: The Game erscheint für alle furchtlosen Fans des Kult-Horrors am 13. Mai auf der PlayStation, Xbox und Nintendo Switch, sowie im Epic Game Store für PC. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Schaut euch nochmal die Ankündigung des Spiels an.