Am gestrigen Abend um 23 Uhr konnten Fans herausfinden, was in der ersten Jahreshälfte für ihre Nintendo Switch veröffentlicht wird. Wir geben euch eine Zusammenfassung der Nintendo Direct des Frühjahrs 2022.

Welche Spiele erscheinen in den kommenden Monaten für die Switch? Diese Frage beantwortete die Nintendo Direct in einem knapp 40-minütigen Livestream. Wir listen euch die kommenden Releases für die erste Jahreshälfte in chronologischer Reihenfolge auf. Außerdem könnt ihr euch die Ankündigungen im Stream nochmal ansehen.

Veröffentlichungen im Frühjahr 2022:

17. Februar: Assassin’s Creed: The Ezio Collection

5. April: MLB The Show 22

7. April: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

8. April: Advance Warts 1+2: Reboot-Camp

20. April: Star Wars: The Force Unleashed

26. April: Zombie Army 4: Dead War

29. April: Nintendo Switch Sports

17. Mai: Two Point Campus

Diese Spiele kommen im Sommer & später

Veröffentlichungen im Sommer 2022: 10. Juni: Mario Strikers: Battle League Football

10. Juni: Demon Slayer

24. Juni: Fire Emblem Warriors: Three Hopes

30. Juni: Cuphead – The Delicious Last Course

8. Juli: Klonoa Phantasy Reverie Series

22. Juli: Live A Live

Sommer: No Man’s Sky

Sommer: Front Mission 1st: Remake

Sommer: Disney Speedstorm

Sommer: LEGO Brawls Zu einem späteren Zeitpunkt angekündigte Spiele: Splatoon 3: Salmon Run Next Wave

Fronst Mission 2: Remake

In diesem Jahr: SD Gundam Battle Alliance

In diesem Jahr: Portal: Begleiterkollektion

In diesem Jahr: Taiko no Tatsujin

Was ihr ab sofort spielen könnt:

GetsuFumaDen: Undying Moon

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece

Triangle Strategy: Neue Demoversion

Metroid Dread: kostenloses Update, 2. Update im April

Earthbound und Earthbound Beginnings

Neben dieser gewaltigen Liste an Release-Ankündigungen, wollen wir uns drei Neuigkeiten im Besonderen widmen. Zum einen gab es neues Gameplay-Material zu Kirby und das vergessene Land zu sehen. In dem neuen Video stelle man den Vollstopf-Modus und den Waddle Dee Shop vor. Der actionreiche Plattformer erscheint am 25. März.

Zum anderen enthüllte man den Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe. Dieser wird bis Ende 2023 insgesamt 48 neue Strecken in je 6 Wellen veröffentlichen. Die erste Welle wird bereits ab dem 18. März verfügbar sein. Wenn ihr Besitzer des Nintendo Switch Online Erweiterungspasses seid, spielt ihr den Streckenpass kostenlos. Für alle anderen kostet die Erweiterung knapp 25 Euro.

Zu guter Letzt kündigte die aktuelle Ausgabe der Nintendo Direct Xenoblade Chronicles 3 an. Der dritte Teil der Reihe verknüpft die Ereignisse der ersten beiden Teile und soll im September diesen Jahres erhältlich sein.

