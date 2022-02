Am Donnerstag, den 17. Februar 2022 wartet im Epic Games Store das Story-Driven Adventure Brothers: A Tale of Two Sons.

Das erwartet euch in Brothers: A Tale of Two Sons

Das Starbreeze Studios hat hier ganze Arbeit geleistet, eine fesselnde Erzählung in Videospielform zu schaffen. Neben cleveren Mechaniken, Rätseln und spaßigem, abwechslungsreichem Gameplay glänzt das Adventure auch durch seine sehr filmische Handschrift, was dem visionären schwedischen Regisseur Josef Fares zu verdanken ist, der am Projekt mitgearbeitet hat.

Liebhaber der nordischen Mythologie und skandinavischen Landschaft werden sich in Brothers: A Tale of Two Sons sofort wohlfühlen. Denn das Spiel versetzt uns in eine geheimnisvolle Fantasy Welt, angelehnt an alte und beliebte Wikinger Sagen und Märchen. Als Spieler übernehmen wir dabei die Kontrolle über ein sehr ungleiches Brüderpaar. Jeder mit seinen Eigen- und Besonderheiten, Schwächen und Stärken. Doch nur, wenn wir sie zusammenarbeiten lassen, haben wir eine Chance auf Erfolg. Denn um euch euren Weg durch dichte Wälder, bewohnte Dörfer und abgelegene Bergregionen zu bannen, müsst ihr die Brüder gleichzeitig mit beiden Analogsticks steuern! Eine auf den ersten Blick verrückte, aber gleichzeitig auch innovative und interessante Gameplay-Mechanik! Es ist quasi ein Koop-Erlebnis als kompletter Singleplayer!

Macht euch gefasst, die ein oder andere emotionale Szene zu erleben. Die Brüder erleben eine sehr persönliche und tragische Geschichte.

So erlebt ihr auf der Reise der beiden Brüder so ein oder andere Überraschung, bevor euer Abenteuer vollendet ist und euch wie ein guter Film nachhaltig beeindruckt zurücklässt. Zwar ist dem Indie-Titel anzusehen, dass er ein paar Jahre auf dem Bukel hat (Release des Mutiplattformers war im August 2013), doch der besondere Artstil, die trotzdem deutlichen Gesichtsausdrücke und die hübsche realistische märchenhafte Umgebung lassen sich trotzdem sehen.

Ab dem 17. Februar habt ihr wie immer genau eine Woche, bis zum 24. Februar Zeit, das Spiel eurem Epic Account hinzuzufügen und es für immer zu behalten. Bis dahin habt ihr außerdem auch noch die Möglichkeit, das aktuelle Gratis Game abzustauben. Das atmosphärische Survival-Spiel Windbound wartet auf euch!