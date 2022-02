Please enable JavaScript



Am 11. Februar startete der kostenlose Zugang zu Lost Ark. Das MMORPG erfreute sich so großer Begeisterung, dass innerhalb eines Tages die Community auf über eine Million Spieler anwuchs. Dies führte allerdings zu langen Warteschlangen – besonders in Europa. An einer Lösung arbeiten Smilegate RPG und Amazon Games bereits.

Das MMORPG Lost Ark hat zu seinem offiziellen Release-Wochenende einen bombastischen Start hingelegt. Das bestätigt auch die Steam DataBase. Laut der Datenbank hat es einen Peak von 1.316.854 Spielern in den letzten 24 Stunden gegeben. Kein anderer Titel ist innerhalb des letzten Tages so oft gezockt worden.

Aber auch in einer anderen Liste prügelte sich Lost Ark an eine Spitzenposition. Denn seit dem Launch konnte ein All-Time-Peak von 3.257.248 Spielern gemessen werden. Damit befindet es sich auf Platz 2 der meist gespielten Titel auf Steam. PUBG: BATTLEGROUNDS bleibt weiterhin die unangefochtene Nummer 1.

steam

Auch wenn die gewaltigen Zahlen von einer großen Beliebtheit sprechen, haben sie auch einen Nachteil. Denn die Warteschlagen, gerade in Europa, sind gewaltig. Doch Smilegate und Amazon arbeiten bereits an einer Lösung: Man plant eine neue Region von den Servern in Europa zu erstellen.

Diese bietet keine regionsübergreifenden Spielmöglichkeiten und soll getrennt von Mitteleuropa angelegt werden. Daher empfiehlt sie sich für alle, die noch keinen Char erstellt haben oder noch nicht wissen, ob sie auf dem aktuellen Server verweilen möchten.

Um den großen Release von Lost Ark zu feiern, beschenken Smilegate RPG und Amazon Games ihre Community mit besonderen Items. Darunter befinden sich ein neues Reittier, zehn Kampfgegenstandstruhen der Offensive und 20 x Phönixflaum. Weitere Infos zu der neuen Region und den Geschenken erhaltet ihr in der offiziellen Benachrichtigung.

Wie der Early Access-Launch verlaufen ist, erfahrt ihr in einer anderen Meldung.