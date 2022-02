Please enable JavaScript



Entwickler Shiro Games und Publisher Funcom präsentieren den ersten Gameplay-Trailer zu dem Echtzeitstrategiespiel (RTS) Dune: Spice Wars. Gemeinsam mit dieser Veröffentlichung spezifizieren beide Studios das Release-Datum.

Wer das Spice kontrolliert, kontrolliert das Universum. Diese altbekannte Wahrheit bestätigt sich einmal mehr in dem kommenden RTS-Game Dune: Spice Wars. Taucht in die unwirkliche Welt Arrakis ein, schließt euch einer Fraktion an und führt den heißumkämpfen Krieg um die Kontrolle des Spice.

Quelle: Funcom

Nach einer 20-jährigen Pause gibt es für Dune-Fans ein neues Game. Dune: Spice Wars bietet Fans ein authentisches Gameplay-Feeling, das durch die Strategie-Komponente um einiges mehr hinzu gewinnen soll.

Das RTS soll in diesem Frühjahr im Early Access für den PC erscheinen. In dieser Phase soll das Game um einen Multiplayer, mehr Fraktionen und eine vollständige Kampagne erweitert werden. Wer Interesse hat, kann bereits bei Steam vorbei schauen. Weitere Infos können auf der offiziellen Website gefunden werden. Schaut euch hier nochmal die Ankündigung an.

In Zukunft dürfen wir uns auf mehr Games im Dune-Universum freuen. Denn Publisher Funcom gibt selbst an, an einem zusätzlichen Open World-Titel zu arbeiten. Dieser soll Multiplayer- und Survival-Elemente enthalten. Mehr ist leider noch nicht bekannt.