Es ist eine große Herausforderung, ein Pen & Paper-System in ein Videospiel zu verwandeln. Wie es funktionieren kann, erklärt Eliott Hipeau. Er ist der leitende Questdesigner von Big Bad Wolf Studios und äußert sich zu dem Setting von Vampire: The Masquerade – Swansong.

Boston, die Blutversorgung für die dort lebenden Vampire wird immer knapper. Deshalb schließen sich die Camarilla mit anderen Fraktionen zusammen, um einen ausreichenden Vorrat zu gewährleisten. Doch auf einer Party kommt es zu einem gewaltigen Angriff. Jetzt liegt es an den Spielern die Mysterien dahinter zu erforschen und ihre eigenen Untersuchungen anzustellen.

In Vampire: The Masquerade – Swansong übernehmt ihr die Kontrolle über drei Vampire. Jeder von ihnen besitzt sein eigenes Charactersheet mit eigenen Persönlichkeitsmerkmalen, die sich je nach eurem Spielstil verändern. Das bedeutet für euch ein hohes Maß an Freiheit in der großen Spielwelt. Allerdings gibt diese Freiheit auch viel Raum für Fehler. Jede Aktion wird Konsequenzen haben, die über das Schicksal Bostons entscheiden wird.

Der namensgebende Schwan in diesem neuen Vampire: The Masquerade-Spiel ist der Prinz der Bostoner Camarilla, Hazel Iversen. Seine höchste Devise ist es, die Maskerade aufrecht zu erhalten, also dafür zu sorgen, dass Vampire weiterhin ungeachtet unter Menschen leben. Für die Vampire bedeutet dies einen Drahtseilakt: Zwischen unglaublicher Macht und der Angst, erkannt zu werden, müssen sie sich die Stadt zu nutzen machen, um ihren Durst nach Blut zu stillen.

Vampire: The Masquerade – Swansong erscheint am 19. Mai für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Vorbestellungen werden ab sofort entgegen genommen. Weitere Details zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Website. In einer weiteren Meldung gehen wir auf das kostenlose Battle Royale im Vampire-Universum ein.