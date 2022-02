Please enable JavaScript



In einem Twitch-Stream hat Producer und Director Naoki Yoshida die Zukunftspläne für Final Fantasy XIV Online vorgestellt. Laut Yoshida arbeite man sowohl an Grafikverbesserungen als auch an einem Singleplayer-Modus.

Seid ihr Fans von Final Fantasy XIV Online, wollt aber lieber im Alleingang losziehen und Eorzea erkunden? Dann ist der im April erscheinende Patch 6.1 genau das Richtige für euch! Mit diesem Patch bauen die Entwickler das Seite an Seite-System weiter aus. Dieses System ermöglicht das Bestreiten des Dungeons mit einer Gruppe verbündeter NPCs. So seid ihr nicht auf die Hilfe anderer Mitspieler angewiesen.

Mit einem langfristigen Blick in die Zukunft kündigte Yoshida eine grafische Aktualisierung von Final Fantasy XIV an. Erste Anpassungen sollen bereits im nächsten Erweiterungspaket mit eingebunden sein. Diese beinhaltet die Optimierung der Charakter- und Spielweltdarstellung in Form von höherer Auflösung und besseren Lichteffekten.

Patch 6.1 von Final Fantasy XIV soll außerdem eine Reihe inhaltlicher Veränderungen mit sich bringen. Diese sehen wie folgt aus:

Neue Aufträge des Hauptszenarios – Patch 6.1 – 6.5

Hildibrands Fälle – Patch 6.1 – 6.5

Nebenauftragsserie „Tatarus Großunternehmung“ – Patch 6.1 – 6.5

Erster Teil einer neuen Allianz-Raid-Serie: „Mythen Eorzeas“

Crystalline Conflict (Neuer PvP-Inhalt)

Aufträge des Stamms der Arkasodara und tägliche Aufgaben

Drachenkrieg (fatal)

Heldenlied von Ultima (Traumprüfung)

„Seite an Seite“-System für die Dungeons des Hauptszenarios von A Realm Reborn (Patch 2.0)

Neue „Visitenkarten“-UI (vorläufiger Name)

Neue Frisuren für Hrothgar

„Empyreum“ (Ishgarder Wohngebiet)

Neue Wunschlieferungen: Ameliance

Neue Prüfungen und andere ausgewählte Neuerungen

Zu guter Letzt können Interessierte sich ab morgen (22. Februar) endlich wieder für eine kostenlose Testversion registrieren. Diese neue Serverlandschaft in Ozeanien ermöglicht mehr Platz für mehr Spieler, die ihre ersten Schritte in Final Fantasy XIV Online wagen möchten. Darüber haben wir Ende Januar berichtet. Weitere Informationen gibt es auch auf der offiziellen Website.