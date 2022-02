Zum Start in den März verschenkt Epic in seinem Games-Store ganze zwei neue Spiele. Beide sind vor allem für Freunde der gepflegten Twin-Stick-Shooter-Action was. Nur arachnophob dürft ihr nicht sein. Denn in Black Widow: Recharged und Centipede: Recharged gilt es mit einer Horde fieser Ungeziefer fertig zu werden. Ab Donnerstag, den 03. März 2022 könnt ihr euch beide Spiele gratis im Epic Games Store holen und danach für immer behalten.

Insekten-Baller-Action mit Black Widow: Recharged und Centipede: Recharged

Twin-Stick-Shooter und Arcade-Spiele sind heutzutage selten geworden. Doch bieten diese Schießbuden noch eine Menge kurzweilige Action-Unterhaltung. So auch in den dynamischen Remakes der Kult-Klassiker Black Widow und Centipede, die in der Recharged-Edition zurückkehren. In beiden verteidigt ihr euer heimisches Nest gegen den Ansturm tödlicher Schwärme von Insekten. Die Arcade-Action unterstreicht der groovige Soundtrack von Megan McDuffees perfekt. Der knallige Neon-Look passt ebenfalls, um auf spaßige Highscore-Jagd mit eurem Insekten-Helden zu gehen. Das tolle, ihr könnt sowohl allein als auch mit einem Freund im lokalen Koop-Modus 30 abwechslungsreiche Herausforderungen bestreiten.

Außerdem wartet bis Donnerstag das aktuelle Gratis Game im Epic Games Store auf euch. Das wunderschöne JRPG Cris Tales! Darin versucht ihr mit einem Team voller Helden euch durch eine toll designte Welt voller Gefahren und Mysterien zu kämpfen, währen ihr auf mehrere Zeitebenen zugraifen könnt. Ein tolles Rollenspiel, um darin richtig zu versinken.