In der 8. Kalenderwoche 2022 beschert uns Epic etwas ganz besonderes gratis in seinem Store. Das atmosphährische Indie-JRPG Cris Tales ist für alle Fans von Final Fantasy, Persona 5, Chrono Trigger und Co. ein Muss!

2D Japano-Rollenspiel-Action mit Cris Tales

Bei Cris Tales handelt es sich im wahrsten Sinne des Wortes um eine Liebeserklärung an klassische JRPGs. Alles was man von diesem sehr besonderen und ewig währenden Genre kennt und liebt, findet man auch in dieser Indie Perle. 2021 von Dreams Uncorporated und SYCK entwickelt und rausgebracht, überzeugt Cris Tales mit 20 Stunden fantastischem Gameplay und einer spannenden Geschichte rund um verschiedene Zeitlinien. In einer wunderschönen, handgezeichneten und 2D-animierten Welt ist jede eurer Entscheidungen bedeutsam.

Kenner anderer Japano-RPGs werden sich mit den taktischen und strategischen Kämpfen und Beziehungsgeflechten zwischen euren Begleitern gleich wie zu Hause fühlen. Und trotzdem schafft es der Titel auch bewanderten Helden an der Tastatur etwas Neues zu bieten. Die toll designten Zwischensequenzen und Areale begeistern. Die rundenbasierten Kämpfe machen einen Heidenspaß. Ebenso wie die interessant geschriebenen Charaktere. Für alle, die mit dem fernöstlichen Genre bisher nur wenig anfangen konnten , ist Cris Tales außerdem ein prima Einstieg in diese faszinierende Welt der JRPGs!

Zum Release letzten Juli haben wir übrigens eine kleine Vorschau geschrieben, die euch noch mehr über das Spiel verrät. Ab 24. Februar bis zum 3. März 2022 könnt ihr den spannendsten Titel des letzten Jahres gratis im Epic Games Store abholen.

Bis Donnerstag könnt ihr euch außerdem das Koop-Abenteuer in Singleplayer-Form Brothers – A Tale of Two Sons gratis im Epic Games Store sicher. Nächste Woche geht es dann schon weiter mit einem neuen Gratis-Spiel. Was wird Epic diesmal für uns bereithalten?