Vor 25 Jahren ist Demon Summoner: Soul Hackers in Japan erschienen. Vor Kurzem hat ATLUS den zweiten Teil angekündigt. Jetzt präsentiert der Entwickler weitere Informationen zur Handlung und teilt weitere Bilder zu dem kommenden JRPG.

Die Handlung von Soul Hackers 2 setzt in der Mitte des 21. Jahrhunderts ein und erzählt die Geschichte der Mächte abseits des menschlichen Alltags, die versuchen das Ende der Welt abzuwenden. Zum einen existieren die Dämonenbeschwörer, die abseits der Gesellschaft die Fähigkeiten von Dämonen nutzen. Zum anderen ruht das wachsame Auge des aus Daten geborene Bewusstseins Aion über die Menschheit. Das mit übermenschlicher Intelligenz gesegnete Bewusstsein sieht das Ende der Welt voraus, weshalb es zwei autonome Splitter seiner selbst erschafft. Ringo und Figue sollen die zwei Menschen finden, die die Apokalypse abwenden sollen. Doch sind diese bereits getötet worden.

Auch wenn die beiden Agentinnen über immense Fähigkeiten wie dem Seelenhack verfügen, müssen sie sich nun mit Dämonenbeschwörern zusammentun. Ob sie gemeinsam die drohende Apokalypse abwenden können, hängt jedoch allein von euch ab.

Die Agentinnen Figue und Ringo Die Dämonenbeschwörer Milady und Arrow Der Dämonenbeschwörer Saizo Quelle: SEGA

Nützliche Fähigkeiten & Gegenstände von Soul Hackers 2

Um gegen die finsteren Mächte in den Kampf zu ziehen, sind Ringo und Figue mit besonderen Ausrüstungen und Fähigkeiten ausgestattet. Einige von ihnen sind so mysteriös, dass die Agentinnen sie selbst nicht ganz durchblicken. Dazu gehört zum Beispiel der Seelenhack. Mit dieser Fertigkeit können die Seelen von Verstorbenen wiederhergestellt werden. Außerdem kann der Anwender auf die letzten Momente vor dem Tod zugreifen. Wird das Bedauern im Tod appelliert, können Tote sogar wiederbelebt werden.

Ein nützliches Tool von Soul Hackers 2 ist das sogenannte COMP. Dieses individuell gestaltbare Gerät ermöglicht das Herbeirufen von Dämonen. Die Agentin Ringo besitzt ebenfalls ein solches COMP, das zusätzliche Aion-Technologie enthält und Dämonen direkt ausrüsten kann. COMPS können in den Reichen verbessert werden. Dabei handelt es sich um Bereiche abseits der menschlichen Welt, die nur Dämonenbeschwörer betreten können.

Taucht am 26. August selbst in die futuristische Welt von Soul Hackers 2 ein. An diesem Datum erscheint der Titel für PC, PlayStation und Xbox. Die Ankündigung des JRPGs könnt ihr euch hier nochmal ansehen. Weitere nützliche Infos findet ihr auf der offiziellen Website.