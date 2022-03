Please enable JavaScript



Ein altbekannter Trend zieht weiter seine Bahnen. Wie das Magazin Deadline berichtet, stecken Amazon und PlayStation in den Verhandlungen um eine Live-Action-Serie des God of War-Franchises. Neben The Last of Us wäre dies eine weitere Marke aus dem Hause des Publishers, die zum Serienformat transformiert werden würde.

Alle Jahre kommt er wieder, wobei viele argumentieren würden, dass er nie wirklich weg ist. Es geht um den Trend, Videospiele in Serien- oder Filmformate zu transformieren und einem noch breiteren Publikum zu präsentieren.

Erst kürzlich flimmerte die Uncharted-Verfilmung über die Kinoleinwände, die Veröffentlichung der The Last of Us-Serie scheint auch nicht mehr allzu fern. Jetzt soll ein drittes Franchise aus dem Hause PlayStation auf unseren heimischen Bildschirmen ausgestrahlt werden. Dabei handelt es sich um keine geringere Marke als God of War von Santa Monica Studio. Das Franchise soll in die fähigen Hände der Produzenten Mark Fergus, Hawk Ostby und Rafe Judkins gelegt werden. Erstere sind für The Expanse verantwortlich, während letzterer Das Rad der Zeit produziert. Bei beiden Titeln handelt es sich um erfolgreiche Adaptionen von Buchreihen.

Seit geraumer Zeit baut der Medienkonzern Amazon sein Standbein im Gaming-Sektor weiter aus. Neben Betreuung von New World und Lost Ark, arbeitet das Unternehmen auch an Verfilmungen von Gaming-Franchises. Zum Beispiel wurde sowohl eine Fallout- als auch eine Mass Effect-Serie angekündigt.

God of War ist erfreut sich seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2005 einer immensen Beliebtheit und ist von der PlayStation 2 an auf jeder Konsolengeneration von Sony vertreten gewesen. Bisher sind sieben Titel rund um den Kriegsgott Kratos erschienen. Der achte Teil, God of War Ragnarok, soll noch im Laufe diesen Jahres für die PlayStation 4|5 erhältlich sein. Mehr um den Gott des Krieges und seine dramatische Geschichte erfahrt ihr in unserer Übersicht.