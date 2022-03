Please enable JavaScript



In einer Woche können Fans erneut in die Rolle von Kate Walker schlüpfen. Microids hat bereits heute den Launch-Trailer zu Syberia: The World Before veröffentlicht. Dieser stimmt bereits auf diese besondere Form der Zeitreise ein.

Syberia: The World Before erzählt die Geschichte zweiter willensstarker Frauen, die in unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten der Welt leben. Zum einen gibt es die 17-jährige Dana Roze, die sich als gefeierte Pianistin einen Namen machen möchte. Doch die steigende Gefahr durch den faschistischen Braunen Schatten und der drohende Zweite Weltkrieg stürzen ihre Danas Pläne ins Ungewisse.

Der andere Handlungsstrang konzentriert sich auf die altbekannte Protagonistin Kate Walker. Die einstige Anwältin wird in einer Salzmine in der Taiga gefangen gehalten und kämpft ums Überleben. Doch das scheint nicht ihr Schicksal zu sein. Denn ein tragisches Ereignis läutet den Beginn eines neuen Abenteuers ein, während dem sich Kate mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzen muss.

Dem Gameplay der Reihe treu bleibend, beschert euch Syberia: The World Before ein mit Rätseln bestücktes Point-and-Click-Adventure. Nehmt eure Umgebung genaustens unter die Lupe, während ihr eine Geschichte untersucht, die Jahrzehnte und Kontinente miteinander verknüpft.

Zur atmosphärischen Stimmung trägt der Soundtrack des Komponisten Inon Zur teil, der bereits sein Talent bei Fallout, Dragon Age, Prince of Persia und Syberia 3 unter Beweis gestellt hat. Weitere spannende Hintergrundinformationen liefern wir euch in einem anderen Beitrag.

Syberia: The World Before erscheint am 18. März für den P (Steam, GOG, Epic) in digitaler Form. Am 31. März folgt der Release einer Deluxe Edition im Einzelhandel. Im weiteren Jahresverlauf soll eine Veröffentlichung für die Konsolen folgen.