So ein Gratis-Spiel gab es schon lange nicht bei Epic. Ab Donnerstag, den 17. bis zum 24. März 2022 könnt ihr euch das fantastische, psychologische Horrorspiel In Sound Mind holen und für immer behalten. Wer auf Rätsel- und Horrorspiele abseits des Mainstreams steht und sich auch von schwierigen psychologischen Themen nicht abschrecken lässt, sollte zugreifen. Bis morgen könnt ihr euch hingegen noch das eher beruhigende Aufbau-Simulationsspiel Cities Skylines im Epic Games Store holen. Ein sehr kontrastreiches Programm bei Epic diese Woche also.

Das erwartet euch in In Sound Mind

In Sound Mind ist ein Psychological-Horror Spiel von We Create Stuff, in dem ihr in einem unbekannten Korridor erwacht. Komplett ahnungslos trifft man schon bald auf andere Opfer und entdeckt eine fürchterliche Wahrheit. An euch und den anderen Gefangenen wurden brutale Experimente durchgeführt. Alle davon haben mit einer experimentellen Form Psychotherapie zu tun. Langsam merkt ihr, dass sich die Welt um euch herum verändert, zum Leben erwacht und euch jagt. Nichts ist wie es scheint und ihr müsst versuchen dem Albtraum zu entkommen. Verfolgt von seltsamen Visionen, die euch auf eine Reise in den eigenen Verstand mitnehmen, lernt ihr immer mehr über die düsteren Hintergründe eures Seins und eurer Situation. Der Horror in diesen Visionen ist kaum vorstellbar, doch es liegt an euch, das Rätsel um diesen bizarren Ort nach und nach zu lösen. Zahlreiche Erinnerungen können euch hingegen dabei helfen das düstere Geheimnis zu lösen.

Die mysteriöse Katze namens Tonia ist dabei eine mysteriöse Konstante eures psychedelischen Abenteuers. Was hat es mit ihr wohl auf sich? Neben ihr gibt es auch noch eine Vielzahl weiterer Begleiter, die euch durch das Spiel hinweg Gesellschaft leisten werden. Ob dies letzten Endes etwas Gutes ist oder nicht, gilt es herauszufinden. Der Fokus von In Sound Mind liegt ganz klar auf einer packenden Horror-Erfahrung, gespickt mit Rätseln und Geheimnisse und einer Reise in das psychedelische Ich. Definitiv nichts für zartbesaitete, aber umso mehr für die wagemutigen. Hier werden auch durchaus sensible Themen wie mentale Gesundheit und psychische Krankheiten angesprochen, also seid gewarnt. Wer sich jedoch darauf einlässt, bekommt eine Videospiel-Erfahrung, die es so definitiv kein zweites Mal gibt.