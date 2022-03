Supermassive Games, der Entwickler von Until Dawn und der Dark Pictures Anthology, kündigt einen neuen Horror-Titel an. The Quarry spielt mit bekannten Horrorfilm-Elementen und dem unverkennbaren Muster der Reihe.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ein verlassenes Summercamp, eine schaurige Legende und eine Gruppe Jugendlicher, die eine Nacht allein zurecht kommen müssen. Klingt das vertraut? Supermassive Games greift das altvertraute Szenario auf und präsentiert uns The Quarry. In diesem Survival-Horrorgame entscheidet ihr darüber, ob die Protagonisten die scheinbar unendliche Nacht überleben, oder einem grausamen Schicksal zum Opfer fallen.

Der Sepiafilter, der schrullige Humor und die in Szene gesetzten Antagonisten erinnern uns an Klassiker des Gruselgenres wie Freitag, der 13., Texas Chainsaw Massacre oder Wrong Turn. Damit kommt Supermassive seinem gewohnten Stil nach, interaktive Horrorfilme zu kreieren, in denen wir selbst zu Regisseuren werden. Ob das für unsere Protagonisten in The Quarry so gut ausgehen wird, werden wir im Sommer selbst erleben.

Quelle: 2K

The Quarry wird am 10. Juni für PC, Xbox und PlayStation erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Weitere Infos zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Website. Dort könnt ihr auch die Figuren kennenlernen, die im Spiel auf euch warten werden. Mehr Horror erwartet euch in unserem Beitrag zu Evil Dead: The Game.