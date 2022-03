Big Bad Wolf und Nacon enthüllen ein neues Gameplay-Video zu dem bald erscheinenden RPG Vampire: The Masquerade – Swansong. Darin sehen wir die drei Protagonisten, ihre außerordentlichen Fähigkeiten und wie sie mit der Umwelt agieren.

Ein schreckliches Blutbad, drei Vampire, zahlreiche mögliche Enden – das ist Vampire: The Masquerade – Swansong. Innerhalb der Bostoner Camarilla kam es zu einem schaurigen Verbrechen. Hazel Iversen, der Prinz der Vereinigung, beauftragt fähige Vampire aus ihrem Gefolge diese Schandtat aufzuklären und die bisher völlig unbekannten Feinde zu enttarnen. Dabei gehen die drei Vampire auf unterschiedliche Weisen vor.

Die Protagonisten von Vampire – Swansong

Emem, Galeb und Leysha Quelle: Offizielle Website

Galeb, der älteste unter den Bostoner Camarilla, ist ein pragmatischer Problemlöser. Um sein gewünschtes Ergebnis zu erhalten, setzt er entweder auf Täuschung oder Gewalt. Seine Aufgabe ist es, sämtliche Spuren der Vampire zu verwischen, damit die Maskerade weiter bestehen bleibt.

Die diskrete Leysha setzt ihren klaren Verstand ein und ist in der Lage sich leicht unter das Volk zu mischen. Ihre Aufgabe besteht darin, am Tatort mit Überlebenden zu sprechen und Hinweise zu suchen. Gleichzeitig muss auch sie sämtliche Indizien von Vampiren aus dem Weg räumen.

Zu guter Letzt liegt es bei der beliebten Emem sich in den verschiedenen sozialen Schichten der Vampire umzuhören. Ihre Popularität nutzend, kann sie sich Zugang zu vielen Örtlichkeiten verschaffen und vielleicht so die Täter ausfindig machen.

Die Konsequenzen eurer Entscheidungen

Wie genau ihr die Fähigkeiten der drei Vampire einsetzt, ist euch überlassen. Euer Spielstil und eure Entscheidungen werden den Spielverlauf entweder direkt oder nachhaltig beeinflussen. So könnt ihr in Vampire: The Masquerade – Swansong unterschiedliche Enden erleben, was gleichzeitig einen hohen Wiederspielwert ausmacht.

Vampire: The Masquerade – Swansong erscheint am 19. Mai für PC, Xbox und PlayStation. Etwas später wird auch eine Version für die Nintendo Switch erscheinen. Wenn ihr wissen möchtet, wie man ein Tabletop-RPG in ein Videospiel verwandelt, könnt ihr hier dazu mehr erfahren.