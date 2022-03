Please enable JavaScript



Das fantastische Land Atheia ist nicht nur wunderschön, sondern auch außerordentlich gefährlich. Heldin-wider-Willen Frey Holland wird trotz ihrer magischen Fähigkeiten alle Hände voll damit zu tun haben, ihren Feinden den Garaus zu machen. In einem neuen Gameplay-Video wirft die Medienseite Game Informer einen Blick auf die herausfordernden Gegner, die euch in Forspoken erwarten.

Einst war Atheia voller Leben. Doch eine finstere Macht namens The Break (frei übersetzt Der Bruch) korrumpiert das Land, die Tiere und seine Bevölkerung. Die Bewohner haben sich in eine Stadt zurückgezogen und hoffen, dass ihre Anführer einen Weg finden können, um diese schreckliche Macht zu vernichten. Plötzlich wird die New Yorkerin Frey Holland in diese Welt teleportiert. Ausgestattet mit einem magischen Armreif ist sie in der Lage Magie zu wirken und gegen finstere Monster zu kämpfen. Scheinbar ist Frey der Hoffnungsschimmer, den Atheia gebraucht hat.

Doch um Atheia zu befreien, muss Frey viele schaurige Gegner bekämpfen, die bereits von dem Bruch korrumpiert worden sind. Ihr grad der Korrumpierung lässt sich anhand ihres Aussehens erkennen. Gegner, die durch den Bruch beeinflusst worden sind, besitzen an verschiedenen Körperstellen ein metallisches Leuchten. Je weiter die Korrumpierung fortgeschritten ist, desto mehr Oberfläche des Körpers ist mit Metall bedeckt und desto stärker sind die Gegner.

Neben korrumpierten Tieren und Menschen werdet ihr auch mit fiesen Bossen zu tun haben. Noble Frauen sind so von dem Bruch eingenommen, dass sie sich in bösartige Zauberinnen verwandelt haben. Um an sie heranzukommen, muss Frey ihre Leibwächter besiegen. Die haben es ebenfalls ganz schön in sich, wie das Gameplay-Video zeigt.

Nachdem Square Enix und Entwickler Luminous Productions eine Release-Verschiebung angekündigt hatten, soll Forspoken am 11. Oktober 2022 für PC und PlayStation 5 erscheinen. Vorbestellen könnt ihr bereits auf der offiziellen Website.