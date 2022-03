Langjährige Fans haben darauf seit neun Jahren gewartet, jetzt passiert es endlich. Telltale Games hat zu Beginn diesen Jahres The Wolf Among Us 2 angekündigt. Doch nicht nur diejenigen, die von Beginn an dabei waren, sollen eine tolle Geschichchte erleben. Auch Neueinsteiger sollen sich in der Welt von Fabletown ohne Probleme zurecht finden können. Das bestätigte auch Telltale CEO Jamie Ottilie bei IGN.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

The Wolf Among Us 2 ist wie sein Vorgänger episodisch angelegt und soll als zweite Staffel verstanden werden. In den ersten Episoden dieser Staffel sollen die Ereignisse der ersten nach und nach zusammengefasst werden, sodass Fans mit Gedächtnislücken und Neueinsteiger ohne Probleme der Geschichte folgen können.

Gleichzeitig muss die Handlung spannend und nicht zu vorhersehbar sein. Die Entscheidungen, die Spieler treffen, müssen sie neugierig auf die Konsequenzen machen. Ottilie vergleicht es mit limitierten Serien, die wir auf Streaming-Diensten sehen.

Bigby AKA Der große, böse Wolf Quelle: Offizielle Website

Zehn Jahre nach dem Release des ersten Teils hat sich natürlich auch einiges auf der technischen Ebene getan. Deshalb hat sich Telltale dazu entschlossen für die Entwicklung des zweiten Teils die Unreal Engine zu nutzen. Vor allem die Power, die Geschwindigkeit und die Flexibilität der Engine haben die Entwickler überzeugt. Gleichzeitgen haben sie allerdings bemerkt, dass sie ihren Systemen einige Updates verpassen mussten, damit diese mit der Power der Unreal Engine mithalten können.

Das Setting von The Wolf Among Us 2

The Wolf Among Us 2 setzt ein halbes Jahr nach den Ereignissen des ersten Teils ein. Während Snow White nun das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin bekleidet, steht es um Bigby leider nicht so gut. Der ehemalige Sheriff befindet sich in Anti-Aggressionstherapie und ist vorläufig all seiner Ämter enthoben.

Außerdem wird die Geschichte Der Zauberer von Oz eine große Rolle spielen. Im ersten Trailer konnten wir bereits den Zinnmann, die Vogelscheuche und wahrscheinlich auch die erwachsene Dorothy sehen.

Das das narrative Noir-Adventure The Wolf Among Us 2 erscheint im nächsten Jahr für PC, PlayStation und Xbox. Schaut euch hier nochmal die spannende Enthüllung des neuen Spiels an.