Die Fronrunnter-Season des VR-Shooters After the Fall schreitet weiter voran und stellt heute das neue Boulevard-Update vor. Damit einhergehend ist heute eine physische Edition des Shooters für PlayStation VR erschienen.

Das Boulevard-Update von After the Fall bietet Spielern eine neue Map. Der Boulevard Harvest Run lässt Spieler auf den zugefrorenen Straßen von Hollywood gegen die Snowbreed antreten. Gleichzeitig lernen sie die neuste Form der eiskalten Monster kennen, den sogenannten Skimmer. Wer den neuen Gegner jagt, kann das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld erbeuten und dazu ein neues, durchschlagendes LMG erhalten.

Quelle. Vertigo Games

Nach dem Release des Horde-Mode- und Boulevard-Updates folgen im nächsten Monat der Free-for-all-PvP-Modus, die Stockpile-PvP-Karte und einige neue Waffen. Diese Neuerungen werden ebenfalls Teil der Frontrunner-Season sein. Darüber hinaus hat Vertigo Games weitere Ausrüstungsgegenstände, wie Verbrauchsmaterialien, Geräte und Waffenskins für den April in After the Fall geplant.

Was es bisher in dem eiskalten Shooter geschah, könnt ihr hier erfahren. After the Fall ist für Meta Quest 2, PSVR und PC-VR erhältlich.