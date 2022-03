Please enable JavaScript



Endlich ist es so weit! Heute, am 25. März 2022 erscheint das langersehnte Borderlands Spin-Off Tiny Tina’s Wonderlands. Alleine oder zusammen mit bis zu vier Freunden könnt ihr in die abgefahrene DnD-like Fantasy Welt abtauchen und euch dem Shooten und Looten hingeben. Wir verraten euch alles Wissenswerte zum Launch und was euch in der Wunderlanden erwartet.

Schwerter+Magie+Knarren=Tiny Tina’s Wonderlands

Der Stand-Alone Loot-Shooter Tiny Tina’s Wonderlands entführt euch in eine verrückte, kunterbunte aber gefährliche Fantasy-Welt, die nach den Pen-and-Paper und DnD-Regeln funktioniert und durch die stimmige Comic-Optik auftrumpft. Statt post-apokalyptischer Wüste oder fremde Planeten erwarten euch hier also Skelette, Burgen, Drachen und dergleichen. Natürlich trotzdem verpackt in den altbekannten, irrsinnigen Borderlands-Humor mit zahlreichen pop-kulturellen Anspielungen. Beschreiten könnt ihr das Abenteuer mit einem von sechs zur Auswahl stehenden Helden, die im Spiel als Klassen fungieren und den klassischen Fantasy-Archetypen nachempfunden sind.

6 Klassen, 6 Spielstile

2K Games

Diese wären: Der Nahkampfausgerichtete Brr-Serker. Der schurkische Killomant. Der Grabspross als eine Art dunkler Beschwörer. Der Klauenbringer mitsamt einem tierischen Gefährten. Der Zauberschütze als klassischer Fernkampfmagier. Und last but not least der Fernkampfmeister Sporenhüter. Die Klassen unterscheiden sich natürlich nicht nur durch ihren Style sondern vor allem durch ihre unterschiedlichen magischen Fähigkeiten, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Die guten alten Feuerwaffen benuztz natürlich trotzdem jeder, auch wenn Klassen wie der Brr-Serker und Klauenbringer sich eher im wilden Nahkampfgetümmel wohl fühlen. Schrotflinten sind hier als perfekt!

Im folgenden Artikel haben wir euch die einzelnen Klassen bereits genauer vorgestellt.

Habt ihr euch für einen Abenteurer entschieden kann es auch schon losgehen und ihr düft die verschiedenen Haupt- und Nebenquest-Gebiete von Tina’s Wonderlands besuchen. Diese werden durch die s.g. Overworld verbunden. Dies ist ein Spielbrett, auf dem euer Held als kleine Figur zu sehen ist und wodurch ihr in der Welt navigieren und zwischen verschiedenen Arealen wechseln könnt. Dadurch kann auch Tiny Tina selbst regelmäßig ins Spielgeschehen eingreifen und die Situation oder auch die komplette Stimmung des Levels verändern. Viel Meta und selbstreferentieller Humor also, doch genau diese Mischung passt zur wilden Baller-Action im Fantasy-Gewand. Shooter-Passagen mit den abgefahrensten Monstern wechseln sich mit knackigen Story-Sequenzen und Abschnitten auf dem Overworld-Spielbrett ab. Insgesamt soll euch Tiny Tina’s Wonderlands rund 30-40 Stunden beschäftigt halten können, wenn ihr denn auch wirklich komplett alles sehen und erleben wollt. In einem Walkthrough gingen die Entwickler von 2k Games und Gearbox Software auf die besondere halb-offenen Welt und ihren Aktivitäten ein.

Action-Spaß auf jeder Plattform

Tiny Tina’s Wonderlands erscheint als Multiplattform-Titel für so gut wie alles was es gubt. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und über den Epic Games Store auf dem PC. So könnt ihr auch Konsolenübergreifend mit euren Freunden zusammen zocken. Sogar einen lokalen Splitscreen-Multiplayer-Modus für 2 Personen auf den alten Konsolen und 4 auf den neuen gibt es! Bevor ihr aber loslegen dürft, erwartet euch ein kleiner aber feiner Day-One-Patch mit einigen Fehlerbehebunden. Ein Season Pass mit insgesamt vier DLCs die euch in neue Gebiete mit neuen Waffen und Gegnern entführen, wurde ebenfalls schon bestätigt. Der ersten erscheint im April, für die anderen gibt es momentan noch kein Release-Zeitraum. Eine mysteriöse Klasse wurde dafür ebenfalls angeteast, die wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt oder als finale des in der Chaotic Great Edition rund 80EUR teuren Season Passes gedacht ist.