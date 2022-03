Ein hungriger, pinker Blobb ist bereit für sein nächstes Abenteuer. Mit dem heutigen Tag ist Kirby und das vergessene Land für die Switch erhältlich. Zu diesem Anlass hat Nintendo am heutigen Morgen einen Launch-Trailer veröffentlicht.

Eine Welt voll überwachsener Ruinen und knuffigen Bewohnern öffnet heute ihre Türen. In Kirby und das vergessene Land erkundet ihr eine geheimnisvolle Welt, deren Bewohner in Gefahr schweben. Die freundlichen Waddle Dees werden nämlich von dem Bestienrudel bedroht. Deshalb liegt es an dem nimmersatten Kirby und seinen außerordentlichen Fähigkeiten, dem frechen Rudel das Handwerk zu legen.

Neben den bereits bekannten Fertigkeiten, kann Kirby nun mit einem neuen Talent aufwarten: dem Vollstopfmodus. Wenn sich Kirby einen großen Gegenstand in den Mund schiebt, kann er ihn kontrollieren. So kann er zum Beispiel einen Gleiter in der Luft steuern oder über bestimmte Hindernisse in Form eines Gegenstandes überqueren.

Kirby und das vergessene Land bietet euch ein neues 3D-Open World-Abenteuer voller Geheimnisse und Rätsel, die ihr nun selbst aufdecken könnt. Ihr wollt das große Abenteuer nicht allein bestreiten? Dann aktiviert den lokalen Koop und lasst euren Spieler 2 in die Rolle von Kirbys neuem Waddle Dee-Assistenten schlüpfen. Dieser steht euch mit schickem Kopftuch und spitzem Speer zur Seite.

Während der Frühjahrsausgabe 2022 des Nintendo Direct wurde Kirby und das vergessene Land angekündigt. Seht euch alle Highlights der Show hier nochmal an.