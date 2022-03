Please enable JavaScript



In der letzten Meldung drehte sich um die Gegner in Forspoken. Nun wollen wir darüber sprechen, wie Frey ihre Gegner mit der Hilfe von Magie besiegen kann. Zunächst sprechen wir allerdings darüber, warum die mutige Protagonistin diese gewaltige Macht auch gern abgeben möchte.

Frey Holland lebt eigentlich ein normales Leben in New York. Klar, es ist nicht frei von Problemen und Frey wünscht sich wirklich, dass sie diesen eines Tages entfliehen kann. Als sie durch ein magisches Portal plötzlich in die Welt von Atheia reist, scheint sie die alten Probleme zwar hinter sich gelassen zu haben. Doch viele neue haben sich dazu gesellt.

Schließlich ist sie nicht nur in einer völlig fremden Welt gelandet. Die Bevölkerung dieser Welt wird von einer düsteren Macht bedroht und befindet sich am Rande ihrer Existenz. Frey, die nun plötzlich mit magischen Fähigkeiten ausgestattet ist, soll diese völlig fremde Welt nun verteidigen. Denn sie ist die einzige, die nicht von dieser Macht beeinträchtigt werden kann. Dass sie sich zu Beginn gegen diese unglaubliche Verantwortung sträubt und die Magie nur allzu gerne wieder gegen ihr New Yorker Leben eintauschen möchte, ist wohl verständlich.

Die Magie von Forspoken – Doppelt hält besser

Die magischen Fähigkeiten von Frey lassen sich in zwei Kategorien gliedern. Zum einen gibt es die Parcours-Magie, die zur schnelleren Fortbewegung dient. So kann Fey große Hindernisse überwinden und sich von hohen Klippen hinabstürzen. Allerdings hält diese Magie nicht ewig und kann nur für kurze Zeit verwendet werden. Daher solltet ihr sie clever einsetzen, um nicht einen tödlichen Fallschaden zu kassieren.

Ebenso so nützlich ist die Kampfmagie von Forspoken. Mit Hilfe eines Befehlrades könnt ihr verschiedene Zauber auswählen und sie gegen eure Feinde einsetzen. Je weiter ihr im Spiel voranschreitet, desto mehr Fähigkeiten könnt ihr freischalten. Während kleinere Kampfzauber beliebig oft einsetzen könnt, besitzen große und Mächtige Zauber eine Abklingzeit. Um maximalen Schaden anzurichten, müsst ihr also auch diese Zauber mit Bedacht einsetzen.

Am 11.Oktober wird Forspoken für PC und PlayStation 5 erscheinen. Vorbestellungen könnt ihr auf der offiziellen Website tätigen.