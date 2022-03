Swafnir zum Gruß! Entwickler Owned by Gravitiy und Publisher Ulisses Spiele präsentieren euch Forgotten Fables: Wolves on the Westwind. Diese Visual Novel entführt euch in die Welt des Pen and Paper-Spiels Das Schwarze Auge (DSA) und lässt euch eine spannendes Abenteuer im Norden des Kontinents Aventurien erleben.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Bildquelle: Steam

Das Schwarze Auge gehört mittlerweile seit 40 Jahren zu den beliebtesten Pen and Paper-Systemen Deutschlands. Im Zentrum dieses Systems steht der Kontinent Aventurien, auf dem Helden aller Art ihre Abenteuer bestreiten. Hoch im Norden befindet sich die Region Thorwal. Dabei handelt es sich um ein an die Wikinger angelehntes Volk, das demokratisch organisiert ist und vor allem für seine Künste in der Seefahrt sowie für seine Wildheit bekannt ist. Die Städte werden von einer Hetfrau oder einem Hetmann regiert. Diesen demokratisch gewählten Titel besitzt man gewöhnlich bis zum Ende seines Lebens. Diejenigen unter den Thorwalern, die als Seefahrer ihren Unterhalt verdienen, leben in ihren familienähnlichen Schiffsgemeinschaften, den sogenannten Ottajasko. Um eine solche Gemeinschaft geht es nun in Forgotten Fables: Wolves on the Westwind.

Handlung & Gameplay von Wolves on the Westwind

Zu Beginn des Spiels habt ihr die Möglichkeit zwischen zwei Helden zu wählen. Entweder schlüpft ihr in die Rolle der Magierin Nedime oder in die des Kriegers Alrik. Ihr begebt euch auf eine Reise zu der Thorwalschen Stadt Isleifsfell, doch als ihr dort ankommt, landet ihr plötzlich in einem neuen Abenteuer. Die Stadt wird nämlich von einer längst vergessenen, dunklen Macht heimgesucht, die droht den ganzen Norden zu verschlingen. Zusammen mit den Kindern des Hetmanns, einer Elfe und der Ottajasko Wölfe des Westwinds begebt ihr euch auf ein spannendes Abenteuer durch Thorwal, um dieser Gefahr ein Ende zu setzen.

In der Visual Novel Forgotten Fables: Wolves on the Westwind schreibt ihr eure eigene Geschichte. Die Rahmenhandlung wird euch zwar vorgegeben, doch eure Entscheidungen lenken den Verlauf der Geschichte. Durch dieses dynamische Storytelling erwarten euch unterschiedliche Enden, die wiederum für einen hohen Wiederspielwert sorgen. Während eurer Reise habt ihr die Möglichkeit Beziehungsbande zu euren Weggefährten zu knüpfen. Je nach deren Verlauf begleiten sie euch auf eure Missionen und stehen euch mit ihrer Kampfesmacht zur Seite.

Forgotten Fables: Wolves on the Westwind soll im Mai für PC und Ipad erscheinen. Weitere Informationen zu DSA findet ihr auf der offiziellen Website von Ulissess Spiele. Ihr seid Konsolen-Gamer und wollt in die Welt von Aventurien eintauchen? Dann schaut euch doch die folgenden zwei Spiele an.