Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Amazon Games

Das neue Update zu Amazon Games‘ MMORPG New World ist nun online. Heart of Madness liefert eine neue Expedition, eine neue Waffe, sowie Balancing-Anpassungen und Bugfixes. Die gesamte Liste der Patchnotes kann hier eingesehen werden.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die finale Story-Mission von New World erwartet euch in dem neuen Update Heart of Madness. Begleitet Isabella auf die Endgame-Expedition Herz des Sturmwinds und reist zum Shattered Mountain. Von dort aus reist ihr zu einer verdorbenen Dimension eurer Realität, in der sich auch die Hauptstadt Myrkgard befindet. Hier finden Helden mehr über Isabellas Vergangenheit heraus und dringen in ihren Verstand ein.

In Heart of Madness wird ebenfalls die neue Waffe Donnerbüchse eingeführt. Sie bietet nicht nur eine hohe Mobilität, sondern auch Schaden aus naher und mittlerer Entfernung. Für die Donnerbüchse gibt es zwei Fertigkeitsbäume, Chaos und Containment. So kann die Waffe an zwei unterschiedliche Spielstile angepasst werden. Erreicht ihr das maximale Skill-Level der Donnerbüchse, könnt ihr an einer neuen Legendären Waffen-Questserie teilnehmen.

Nachdem Anfang März das Update 1.4 von New World erschienen ist, führt Amazon Games die Hauptstory des MMORPGs nun zu ihrem Ende. Wir können gespannt sein, welche Quests uns darüber hinaus noch erwarten werden.