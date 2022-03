Nachdem die Season 2 von Hood: Outlaws & Legends uns vier Monate lang beschäftigt hat, ist es nun Zeit in die nächste zu starten. In wenigen Tagen beginnt die Season 3 des Mittelalter-Heist-Titels. In Anbetracht des Frühlings nennt sich die neue Season Ostara.

Am 5. April beginnt Ostara, die dritte Saison von Hood: Outlaws Legends. Diese bietet neben einem neuen Battle Pass auch ein langersehntes Features der Community: Die Cross-Plattform-Invites. Nun können Spieler aller Plattformen gemeinsam in Burgen eindringen und den heißbegehrten Schatz für sich beanspruchen. Die gewonnenen XP können in bis zu 100 neue kosmetische Items, wie Outfits, Waffenskins und Banner, investiert werden.

Ihr seid PlayStation-Gamer und habt noch keinen Fuß in Hood: Outlaws & Legends gesetzt? Dann könnt ihr das im April tun! Das PvPvE-Heist Adventure gehört zu den ausgewählten PS+ Spielen, die im April kostenlos erhältlich sein werden.

Mehr zu Hood: Outlaws & Legends findet ihr in unserer Übersicht oder auf der offiziellen Website.