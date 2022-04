Der April ist da und auch die neuen PS Plus Gratis Spiele. Im monatlichen Abonnement erhaltet ihr diesmal eine bunte Auswahl aus Single- und Multiplayer, ernsten und witzigen Titeln. Schaut außerdem in die aktuellen Frühlings-Rabatte im Playstation Store, sowie das aktuelle Epic Games Store Gratis Spiel.

Hood: Outlaws & Legends

In diesem intensiven Online-Multiplayer2-Titel treten rivalisierende Banden in riskanten Raubzügen gegeneinander an, um die Reichen dort zu treffen, wo es weh tut. Einer der verschiedenen Spielmodi ist State Heist: ein vollständiger PvE-Koop-Modus, in dem Teams Spawnpunkte steuern können, um so viel Gold wie möglich zu erbeuten. Im PvPvE-Modus Gold Rush stehen sich zwei Teams aus vier Spielern gegenüber. Um den perfekten Raubzug für sich zu beanspruchen, müssen die Teams Schätze stehlen und in Sicherheit bringen, während sie nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die KI-gesteuerten Wächter kämpfen. Ausgestattet mit einzigartigen Fähigkeiten und übernatürlichen Kräften, bewegt sich jeder Charakter im Verborgenen, um unentdeckte Schätze zu stehlen. Es liegt an euch, eine Räuberbande zusammenzustellen, gewaltige Festungen einzunehmen und eure Rivalen auszuschalten.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Der Jump ‘n Run-Klassiker kehrt zurück – originalgetreu und in schwammtastischer Herrlichkeit neu aufgelegt! Schlüpft in die Rollen von SpongeBob, Patrick und Sand und durchkreuzt mit ihren einzigartigen Fähigkeiten Planktons bösen Plan, Bikini Bottom mit seiner Armee wildgewordener Roboter an sich zu reißen. Trefft unzählige Charaktere aus der beliebten Serie und profitiert vom Horden-Modus für bis zu zwei Spieler, online und offline.

Slay the Spire

Begebt euch auf eine Reise durch den sich ständig verändernden Turm und erlebt ein Fantasy-Deckbuilder-Abenteuer, das Kartenspiel und Roguelike vereint. Erstellt aus Hunderten von Karten ein einzigartiges Deck, um Feinde wirksam zu besiegen und die Spitze des Turms zu erklimmen. Entdeckt mächtige Relikte, um euer Deck zu stärken und an verschiedenen Feinden und Bossen vorbeizuziehen.