Völlig aus dem Nichts kündigt Lucasfilm Games eine Fortsetzung zum ikonischen und inzwischen Kult gewordenen Monkey Island Point and Click Adventure an! Return to Monkey Island soll noch 2022 erscheinen und wird von Ron Gilbert, quasi Vater der Serie, mitentwickelt. Alles, was bisher über Return to Monkey Island bekannt ist, haben wir im Folgenden für euch zusammengetragen.

New Monkey Island! I’m art directing! Best team! Managed to keep it all a secret til now! Relief! Terror! Excitement! 💀 https://t.co/nnl66iAZlU — REX (@rexbox) April 4, 2022

Rückkehr zu goldenen Piraten-Adventure Zeiten mit Return to Monkey Island

Das erste Monkey Island Spiel, „The Secret of Monkey Island“, erschien sage und schreibe vor 30 Jahren. Der zweite Teil, „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“, ein Jahr später 1991. Mit einem Wiederaufleben der Serie haben wohl nur die hartgesottensten Fans gerechnet, obwohl das Remaster vor einigen Jahren vielleicht bereits ein erster Hinweis darauf war. Nun kehren für die Entwicklung nicht nur Ron Gilbert, sondern auch Dave Grossman, der als Co-Autor an beiden Monkey Island Spielen beteiligt war, und zahlreiche mehr aus dem alten Team zurück. Man kann also den bekannten und liebgewonnen Humor und Quirligkeit von Monkey Island auch in diesem Teil erwarten.

Mehr Details, als dass die Handlung direkt an den zweiten Teil ansetzt, gibt es allerdings bisher noch nicht. Da ein Release schon für dieses Jahr geplant ist, dürfen wohl bald mehr Neuigkeiten und Entwickler-Updates folgen.